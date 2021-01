Siempre le he tenido un cariño especial a los niños, siempre digo que la única envidia que me ataña el corazón es observar a un niño descubrir sus propias manos, sus pies, un rayo de sol, el mundo que lo rodea, un sonido, la voz de mamá. Qué lástima que no tengamos recuerdos de estas sensaciones primarias que seguramente ayudaron a forjar nuestro ser inteligente. Mi eterna esposa Jacqueline Lemaitre dice que tengo azúcar para los niños y efectivamente tengo una tendencia especial a tratar con infantes y un amor infinito a todos los niños, especialmente ahora en mi trabajo con la fundación Corazón Contento, que está dedicada exclusivamente a los niños: primero nutrición, después educación, después crecimiento físico e intelectual, a través del comedor social estamos llegando a los 6000 almuerzos mensuales, tenemos un salón de clase donde damos ayudas a los niños estudiantes a través de profesoras voluntarias y clase de yoga, de expresión corporal y canto y ahora con el profesor Elliot, regalo de Dios, clases de pintura y de teatro y ya pusimos en escena un acto titulado Las Chismosas que es viral en Facebook y que ha sido un éxito clamoroso en el barrio y ya vamos a comenzar una gira a otros barrios. El hecho contundente es que yo no tuve una infancia verdadera, nací en mayo de 1940 y pocos meses después Italia entró en guerra, la Segunda Guerra Mundial, antes de cumplir el año de vida comenzaron un bombardeo a tapete porque Nápoles era objetivo militar por sus puertos sus industrias y su comando alemán, a los tres años ya éramos desplazados por la guerra, a los cuatro tuvimos que guarecernos en una gruta que mi abuelo usaba para el envejecimiento de vinos y finalmente a los cinco años volvimos a Nápoles pero sin casa propia tuvimos que arrimarnos donde una tía hermana de mi papá que tenía una especie de pensión para soldados americanos. De los cinco a los diez años que fue el periodo de reconstrucción de Italia, a nosotros los niños nos tocaba jugar en un edificio derruido cerca de nuestra casa, no había juguetes y una caja de cartón, además muy escasa en esta época se volvía un mundo. Y ya a los 11 años las circunstancias me hicieron crecer antes de tiempo y la estatura y una voz baritonal me llevaron a frecuentar adolescentes a los cuales escondía mi verdadera edad. Es por eso, creo que gozo cuando veo a los niños jugar con una fruición única, especialmente estos niños que cuando llegamos al barrio hace ya dos años estaban solitos y tristes sin una guía a parte de la intermitente de sus padres trabajadores, sin un libro, sin un juguete, sin una estructura que los cobijara, que los guiara. Me indigna la tendencia blandengue de la justicia hacia los delitos contra los niños, y el lugar común que los niños son el futuro del país. Estamos matando a nuestro futuro.