Ser o no ser

La autenticidad del proceder humano es un valor único al que solo pocos se han atrevido, pero, exponerse de manera plena en todos los actos de la vida rayaría en la soberbia y lucidez del ego. Tampoco sería fórmula aparentar lo que no se es o lo que se quiere y no se puede, sin embargo, existen combustibles reguladores o patrones de sentimientos y pensamientos que neutralizan y sanan el corazón como la humildad, honestidad, sinceridad, prudencia y construcción colectiva del vivir para que seas mejor individualmente.

Qué interesante que todos intentemos trabajar en una sola línea aplicando el amor por el prójimo y para ello se necesita aceptar, hacer un inventario de nuestra vida, confesar y reparar, ya que es muy triste que nuestro actuar esté condicionado a los intereses personales o de las organizaciones a la cuales pertenecemos.

Alcalde, concejales, gremios, organizaciones de base y pueblo en general, a la ciudad se le cumple con obras, el buen gobierno se evalúa con la medición de sus impactos, gestiones y materialización de la inversión. Señalar y denunciar hace parte de un estilo que solo es benéfico si se complementa con más y mejores escuelas, puestos de salud, generación de empleo, mayor seguridad, ambiente protegido y desarrollando generación de empleo. Pero, estamos en la ciudad de la desinformación y el acomodo en donde preferimos vivir aislados para no herirnos como los erizos cuando se abrazan. La adversidad los llevó a que era preferible asimilar esas incomodidades que desaparecer de la faz de la tierra. Cartagena está llena de orejeros y psitaciformes que repiten sin que les conste, solo porque lo dijo Fulanito o actuares de mercenarios con neuronas inmersas en concretos que no les permite repensar, tampoco se descartan los lambones al servicio de supuestos capos que les pagan con cuadrecitos y trabajos parciales descuadrados salarialmente o de altas esferas que solo les interesa su beneficio y tienen en sus filas peleles que se nutren para esgrimir lo aparente benéfico que no es más que un acierto de papel desacertado en la realidad.

Alcalde, denuncie todas las irregularidades que descubra, la ciudad reclama eso, pero trabajemos en unidad para que no haya desacierto pues muchos de sus funcionarios no le hablan claro y le están llevando al despeñadero, no le dicen lo que es sino lo que usted quiere oír. Hoy se cayó el decreto de los estímulos para predial e industria y comercio y no han presentado para proteger a los comerciantes, un POT inconcluso que no se puede recibir, facultades para el EPA que no se pueden dar, presupuesto 2021 inflado, proyecto de alumbrado con inconsistencia, proyecto de hospitales con contratos ya cedidos con CDP Y RP que generaría demanda. Alcalde, solo aspiramos que a usted le vaya bien, pues así le va bien a Cartagena.