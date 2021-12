Ser y salud mental

En el teatro griego, los espectadores de atrás no podían percibir las emociones que interpretaban los actores, ni escuchar claramente sus diálogos, por tal razón, al interpretar un papel, llevaban enormes máscaras con la expresión emocional que querían denotar.

Las máscaras llevaban en la boca un pito para amplificar la voz, por eso se denominaron peri-fon, con el tiempo se transformó en per-son; persona en griego significa máscara; personalidad, las numerosas máscaras que utilizamos para manejar nuestros asuntos.

Ahora tengo la máscara didáctica de escritor, mezclada con una de las máscaras de psiquiatra, y podré tener como tal, una máscara auscultativa, una persuasiva, una inquisitiva, una explicativa, etc. Y después, la máscara de esposo, la de padre o la de amigo; pero en realidad no soy la máscara, detrás habita un Ser.

Martin Heidegger, un filósofo alemán importante del siglo XX, se preguntó por qué la filosofía se había olvidado del Ser, y planteó las encrucijadas del Ser ante el mundo, y el Ser ante la muerte; su obra sirvió de base para el existencialismo de Sartre, Camus y otros; dio lugar a la crítica social que cuestiona aspectos rutinarios de la existencia del hombre como origen de su desesperanza.

Filósofos orientales lo habían planteado miles de años antes, Buda decía que el dolor es connatural del humano, pero que el sufrimiento era opcional y dependía de los egos o los apegos. Explicaba que hay dos momentos en que las personas no tenemos egos ni apegos: cuando nacemos, llegamos sin nada; y cuando nos marchamos de esta vida porque no llevamos nada material, ni títulos, ni fama, ni poder. Quién fui, de nada sirve al momento de morir, todos morimos por igual, pobres, ricos, famosos, etc.

Heidegger también dijo que el Ser llega arrojado al mundo, y lo encuentra estructurado en entes (cosas y egos), tengo que tener un título, fama, dinero, propiedades, poder, etc. Las personas crecemos y nos desarrollamos basándonos en los egos sociales, pero durante la primera crisis existencial nos damos cuenta que de nada sirve el ego para su resolución.

Chopra, un médico y filósofo indio, dice que solo el Ser hace posible las realizaciones, pero que los humanos engañados por el Ego creemos lo contrario, por eso basamos nuestra felicidad en las satisfacciones del Ego y no en el desarrollo del Ser interior. Conectarse con el Ser superior también otorga significado y cobra suprema importancia en la vida de muchas personas.

El Ser debe encontrar su esencia para trascender, cada persona debe hallar su autenticidad, este, tal vez sea uno de los secretos de la vida, genialmente planteado mediante una metáfora en la película “Encanto”.