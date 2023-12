Servirle a Cartagena

Desde hace más de 12 años, en mis diferentes roles en la Cámara de Comercio de Cartagena, Invest in Cartagena y Bolívar y Comfenalco, siempre he estado proponiendo, aportando y participando en diferentes espacios, iniciativas y proyectos desde el sector privado en articulación con el sector público.

Durante estos años con las diferentes administraciones mantuve un relacionamiento con la Secretaría de Hacienda Distrital en pro del desarrollo de nuestra ciudad. Participé en varias ocasiones en la construcción de las propuestas de la actualización del estatuto tributario y con las iniciativas de proyecto que buscaban implementar incentivos tributarios para atraer inversiones a Cartagena y la contratación de la mano de obra local. Así mismo, en los proyectos de las diferentes ventanillas únicas para mejorar el clima de inversiones de la ciudad como la Ventanilla Única Empresarial (VUE), la Ventanilla Única de Inversión (VUI) , la Ventanilla Única de Construcción (VUC), acompañando las visitas técnicas de las calificadoras de riesgo para medir el grado de inversión de nuestra ciudad, participando en los pactos de empleabilidad, liderando los comités de clima de negocios para mejorar la tramitología, recibiendo conjuntamente inversionistas, fortaleciendo el banco de proyectos público y privado, y muchos otros esfuerzos conjuntos buscando mejorar la competitividad de Cartagena.

Desde la Agencia de Inversiones de Cartagena y Bolívar, tuve la oportunidad de trabajar con nuestro alcalde electo, Dumek Turbay, en su administración como gobernador. Trabajamos para actualizar los estatutos tributarios en varios municipios del norte de Bolivar como Arjona, Clemencia, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Turbaco, Turbana, entre otros, revisando las fuentes de ingresos, recaudos, presupuestos, capacidad de endeudamiento, y estructuramos propuestas de incentivos tributarios según la vocación productiva de cada municipio. Un trabajo articulado para promover las inversiones con los alcaldes de ese momento y sus Concejos Municipales. Pude de tocar las puertas de entidades a nivel nacional, fondos de inversión y banca multilateral para buscar financiación de proyectos del plan de desarrollo del Bolívar Sí Avanza, con el fin de jalonar inversiones y gestionar recursos para garantizar la financiación de proyectos que incentivaran la empleabilidad, los encadenamientos productivos y el fortalecimiento del recurso humano impulsando el desarrollo económico, social y sostenible.

Ahora como alcalde electo, acepté su llamado para acompañarlo en este propósito superior de trabajar Unidos para Avanzar. Entre las conversaciones que mantuvimos entendí que siempre he estado proponiendo desde el sector privado, que no tendría como quejarme cuando me hacían la invitación de hacer parte, que me estaba dando su voto de confianza para aportar mi grano de arena y tener la posibilidad de generar esas políticas públicas que finalmente son el mecanismo más potente para propiciar los cambios en nuestro territorio. También entendiendo que su llamado es para todos los actores de la ciudad con un mensaje que “solo” no se puede transformar el territorio. Ese anhelo que siempre hemos tenido de una unión entre el sector público y privado se da cuando hay conductores que generen esa confianza. Y con esto también reflexiono a que cambiemos nuestra mirada en ambas vías, cómo desde el sector privado vemos a lo público y desde lo público a lo privado.

Cartagena se merece que trabajemos por ella, lo tenemos todo y estoy convencida de que la única manera es que estemos unidos para proyectarnos como una ciudad de talla mundial. Por mi parte serviré en lo público con todo mi compromiso, integridad y capacidad de trabajo para aportar para que Cartagena vuelva a brillar y unidos avanzar. Gracias al alcalde por la confianza. Gracias a Comfenalco por el apoyo. Me despido temporalmente de esta columna agradeciéndole también a El Universal por este espacio en el que por más de 5 años tuve la oportunidad de plantear ideas, sueños y proyectos para nuestro territorio.