“Sí o Sí”, Seguridad

El recrudecimiento de la violencia en el Cauca puede tomarse como un hecho aislado, una especie de fractura coyuntural y contingente en la política de paz gubernamental o como -es mi apreciación- un símbolo paradigmático de lo que sucede en gran parte del país y que viene siendo denunciado por gobernadores, alcaldes, ONG y, ahora, extrañamente, por la vicepresidenta, quien, paradójicamente, hace parte del gobierno que debe garantizar lo que ella exige. “Necesitamos sí o sí que nuestras Fuerzas Militares y de Policía den respuestas y resultados concretos, tenemos que mejorar la situación de seguridad”, sostuvo valiente y atinadamente Francia Márquez.

Desafortunadamente, la respuesta del Gobierno a la problemática ha sido poco creativa y más bien reiterativa: “convocar a marchar” por la vida y la paz y repetir como un mantra y al unísono, en los medios de comunicación y las redes sociales, los mismos argumentos usados desde que se posesionó: acusar al gobierno de Duque de la violencia actual, señalar que la situación venía empeorando desde años anteriores, dictaminar que todas las políticas de seguridad hasta ahora han fracasado y que hay que intentar algo nuevo, como la “seguridad humana” que se mide en vida y no en muertes, o señalar que la salida del conflicto no es solo militar. Argumentos que tienen dos propósitos: primero, explicar y atribuir la situación actual de violencia a causas exógenas y no endógenas (política de paz) y, segundo, exculpar al Gobierno del “desgobierno”. El relato gubernamental, sin embargo, no es del todo desacertado, pero sí insuficiente para dar cuenta de todas las variables e indicadores que muestran el actual incremento de la violencia y, mucho menos, para justificar que profesoras, campesinos, niñas y jóvenes estén sometidos a un despótico “estado de excepción” en donde la ley es la palabra de Iván “Mordisco” y la garantía de la vida es el miedo, el vasallaje y la obediencia ciega a los criminales. Adicionalmente, hay que señalar -y reiterar- que la narrativa del Gobierno parte de un presupuesto equivocado y falaz: suponer que quienes piden más orden y seguridad son enemigos de la paz o estimulan la violación de los DD. HH. La propia vicepresidenta entredijo con una absoluta sensatez que la seguridad no es incompatible con los derechos: “No digo que haya que violar los DD. HH., con toda la precaución, pero las FF. MM. y Policía tienen capacidad de neutralizar la violencia contra la población”.

Post scriptum: el Gobierno puede seguir hechizado en su burbuja ideológica o puede espabilarse y atender a los expertos que han dicho reiteradamente que la política de paz debe conectarse con -parodiando a la vicepresidenta-: “sí o sí” una estrategia idónea y eficaz de seguridad.

*Profesor universitario.