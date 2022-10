Si tienen buen brazo, que los paisas tiren las bolsitas de agua

El director del IPCC, Óscar Uriza, reiteradamente ha explicado que dicha contratación se hizo bajo toda legalidad y prometió que la mano de obra local primará en los eventos culturales que conmemoran la independencia de esta ciudad. No obstante, para muchos detractores con, al parecer, una agenda política propia, los paisas vendrían siendo un Jim Abbott, ese recordado lanzador estadounidense que nació sin la mano derecha; pero que triunfó en las Grandes Ligas durante diez temporadas y que se retiró en 1999.

La lógica, crucial en su concepto, que contradictores usan para criticar la logística paisa es que no son cartageneros. Según su protesta es que Plaza Mayor no merece organizar las festividades porque no conocen a Daniel Lemaitre o a Adolfo Mejía ni qué es Narcobollo o el Mandarinazo de la U. La falta de arraigo como una mano derecha faltante.