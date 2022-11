Sicariato moral

Si pudiéramos tener censados los muertos morales en la ciudad, nos daríamos cuenta que esa cifra sextuplica los muertos por sicariato e intolerancia física en el distrito.

La mitomanía, miedo, acomodo, amarillismo y cortinas de humo son detonantes en la creación de los zombis sociales. “Generalmente son caníbales, carentes de consciencia o inteligencia, dominados por el impulso de comer, lentos, de movimientos torpes y aún sujetos a los procesos de degradación biológica de un cadáver común, pero no menos peligrosos, ya que atacan a los humanos vivos y carecen de instinto de autopreservación”. Wikipedia (solo zombis).

Mientras, el 57.7% (253 personas) de los ocupados en Cartagena trabajan en el rebusque, sin contratos y sin seguridad social (Dane), mantenemos un déficit creciente de más de 100.789 viviendas (Dane 2018) y más de 1073 predios invadidos, la pobreza monetaria y la extrema nos suman 614.443 habitantes y creciente según la encuesta Pulso del (Dane) corte septiembre del 2022 en donde encuestaron: cómo sería tu economía el año venidero, respondieron “mucho peor”, el 69.63% vs. 49.1%, respondido por la media de 23 ciudades capitales. ¿Con qué comprarás zapato, ropa y alimentación? “No tenemos”, el 97.17 vs. 57.3 del año pasado. Percepción de inseguridad Cartagena 96.33% vs. 54.55% media.

Pregunto: ¿qué haremos con los 11 mil bachilleres que egresarán y quedarán sin estudios para el 2023?, ¿cuándo solucionaremos el problema de la única universidad pública del distrito, Colegio Mayor, para su terreno, funcionamiento y capacidad becaria?, ¿cuándo se destrabará los 6.2 millones de dólares que consignó Dow Química para resarcir los daños de la bahía en 1989?

Se requiere más oportunidad de inversión a las apps para parques temáticos y de diversión, cuerpos de agua, vías puentes y cruces, recinto ferial, central de abasto entre otros.

Recordamos que hoy tenemos más de 30 mandatos judiciales incumplidos entre los que priorizamos en lo ambiental; contaminación archipiélago Islas del Rosario y San Bernardo, por sobrexplotación, desarticulación institucional, falta de autoridad y vertimientos sólidos y líquidos a las aguas marinas. Conexión al sistema de alcantarillado a las comunidades de Tierra Baja y Puerto Rey y verificación de impactos del emisario submarino, protección por la amenaza de deslizamiento y deterioro ambiental del cerro de La Popa, suministro agua potable e instalación de alcantarillado Bocachica (Isla de Tierrabomba), reubicación de la población en el antiguo relleno de Henequén -compra de terrenos- clausura y posclausura pendientes, reubicación a cada una de las familias por el deterioro ambiental y zona de riesgo no mitigable Mar Linda y Villa Gloria, finalización de obras de la bocana, entre otros.

Mientras, seguimos buscando la fiebre en la sábana (epidemia) a expensa de la complicación del paciente.