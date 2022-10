En estos días, son muchos los colegas que vienen clamando a gritos un visionario o alguien que inicie el tortuoso y empedrado camino de volver a Cartagena una majestad Caribe. Para quien desee liderar un proceso de gobierno, el libro “Un mes en Siena” de Hisham Matar, quien sufrió la pérdida de su padre (desaparición y pérdida) durante la dictadura de Gadafi, puede ser una lectura enriquecedora para quien pretenda gobernar; en un mes en Siena, nos deleita con la historia de esta ciudad italiana que está ubicada entre Roma y Florencia, región de la Toscana. Siena, primera ciudad de Italia en cerrar el ingreso a la ciudad de los depredadores turísticos.

Hisham Matar recorre la pintura de los hermanos Lorezentti, ubicada en el “Palazzo Púbblico”, en el que le hace un homenaje a la justicia. En este fresco que cubre 3 de las cuatro paredes del palacio público, se describe la alegoría del buen gobierno. Me atrevo a decir, que en este libro y la pintura de Lorezentti, está el secreto para sacar a nuestra ciudad de la abulia.

En el centro de la pintura muestra con claridad meridiana la jerarquía de las virtudes y la relación con el poder. Llevamos 3 años sin saber ni sentir lo que debe ser la majestad de la jerarquía de quien ostenta la primera autoridad municipal. Este cuadro, en su parte superior muestra la sabiduría y sobre ella las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Sabemos que hoy prima el respeto de diferentes credos y que Colombia es un Estado laico, no obstante, esas virtudes son universales para el buen vivir en cualquier cultura.

En el cuadro de Lorenzetti, prima el bien común. A su derecha están: magnanimidad, templanza y justicia; y, a su izquierda, justicia, paz, fortaleza y prudencia. Vemos que la justicia es ambidiestra, se ubica en ambos lados, sin justicia no hay posibilidad de generar confianza y mucho menos podemos crear equidad. En la alegoría del buen gobierno, aparece por supuesto lo que nos oprime, la alegoría del mal gobierno que ha sido nuestro destino.

El espacio no me permite desarrollar, mucho menos, transcribir todo el libro, pero el hilo conductor de la concordia en justicia es prevenir la corrupción: “El gran mal”. El 18 de octubre de este año tanto Mauricio Ibáñez como Harold Martínez nos convocan a buscar el bien común. Esta ciudad ya mancillada por malos y pésimos gobiernos sumado a la falta de motivación de los ciudadanos, nos obliga a escoger un alcalde que nos permita con un mínimo decoro, ordenar la casa y ponerla lo más hermosa posible para sus 500 años, ¿imposible? ¡No!, rotundamente no. Hay que comenzar ya.

*Un mes en Siena, Hisham Matar 2022 Pinguin Random House **’La Alegoría del Buen y el Mal Gobierno’ es una pintura mural del siglo XIV para el Palazzo Pubblico Siena, Italia. Hermanos Lorenzetti.