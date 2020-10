Sigamos jugando a que el COVID-19 no existe

El verbo correcto tal vez no es jugar, sino fingir, pendejear. En cualquier caso, eso es lo que estamos haciendo con COVID-19. Nos hacemos los mamertos y simplemente decidimos que se salve quien pueda. A fin de cuentas, la economía no es para los débiles, llámese así a los ancianos, diabéticos, hipertensos, personas con problemas respiratorios, entre tantos otros grupos vulnerables. Esa es la consigna y lo que vemos allá afuera.

Todo el mundo olvidó que estamos en una pandemia. Lejos de la realidad. La muerte está en el aire, solo esperando para llevarse a muchos seres queridos. No es para menos, las esquinas y los bares de los barrios llenos, los jóvenes jugando en las canchas, el distanciamiento social perdido, fiestas por todos lados, y la locura total sin tapabocas. En el corto plazo es posible que este pequeño objeto de trapo, papel o fibras sintéticas, sea lo único que nos permita tener un pequeño pero significativo paso adelante del virus. Pero sin la mascarilla, el único futuro certero es el contagio.

Ya la evidencia científica dictaminó que el SARS-CoV-2 puede transmitirse por el aire en forma de aerosol. No es solo cuestión de distanciamiento social, una simple ráfaga de viento puede significar la diferencia entre seguir caminando y la UCI. En otras palabras, una lotería con muy pocos números, boletas regaladas y con revancha.

Es cierto que la situación financiera del planeta es compleja, pero la pandemia no puede manejarse como un juego económico a expensas de la salud de muchos. ¿Alguien en su sano juicio cree que el turismo internacional, representado en los miles de viejitos opulentos de los cruceros, regresará en el corto plazo cuando estamos en el quinto puesto a nivel mundial con mayor número de casos? La respuesta es no. Hay que seguir con diversas estrategias para tratar de minimizar los contagios, pero la apertura no debe significar olvidarse del problema, debería evidenciar que hemos madurado como ciudadanos y por tanto somos mucho más cuidadosos, no lo contrario, mostrando nuestra pésima capacidad de aprendizaje.

Comparendos a todos los peatones sin mascarillas, filtradores potentes de aire y desinfección nocturna con luz ultravioleta en los centros comerciales, restricción de actividades deportivas en escenarios públicos, utilización masiva de la publicidad externa en prevención, toma de muestras exclusivamente en las casas, insistir en el aislamiento en los casos positivos, son apenas un puñado de acciones a implementar. O despertamos de esta falacia denominada nueva normalidad o terminamos en el cementerio.

*Profesor.