Sin egoísmo no hay futuro

El triunfo universal de la economía de mercado ha sido la victoria del egoísmo como componente esencial de la naturaleza humana. La comprensión de los beneficios que trae la competencia entre egoísmos contribuiría mucho al empeño por cumplir las promesas de cambio. No significa que se descarte el aporte de la solidaridad con los de la especie, pero modelos de comportamiento que supriman la búsqueda de la máxima satisfacción del interés propio están condenados al basural. Héroes y santos son admirables, pero atípicos, y pobre material para construir sociedades funcionales. En la óptica de Darwin, miles de millones de años de evolución conducen al ser humano a proteger y transmitir sus genes con egoísmo beligerante. La especie ha descubierto cómo amaestrar su utilidad económica.

El avance de la economía de mercado fue paulatino. Se filtró por las rendijas. Príncipes deseosos de desmontar privilegios de la nobleza, la iglesia y las corporaciones urbanas la privilegiaron para consolidar su autoridad. Se ha aclimatado más en unas partes que en otras. En Occidente, el Estado central y la economía de mercado crecieron juntos, se enfrentaron y se acomodaron. El sistema debe su éxito a una sola tozuda realidad: su capacidad para multiplicar bienes y servicios a disposición de una sociedad mejor que cualquier otro esquema jamás inventado. Es virtud no exenta de peros, si bien su tendencia a apuntalar la democracia constituye un deseable corolario.

Para que la economía de mercado cumpla a cabalidad su función hay que entenderla y consentirla. Y no se le debe pedir lo que no sabe hacer, ni rechazarla porque no rinde otros frutos. Su función es asignar recursos con máxima eficacia; su milagro es la multiplicación de los panes. No está entre sus atributos, por ejemplo, el prevenir el deshielo de las capas polares, ni la redistribución de los bienes y servicios a disposición de una sociedad. Es contraproducente condenarla por pecados que no ha cometido. Recongelación y redistribución no le competen, son del Estado.

Es deseable, sin embargo, que quienes gerencian la economía entiendan todos la teoría, para no entrabar el legítimo funcionamiento del ánimo de lucro, mientras garantizan, y esto es esencial, que haya competencia para que la suma de las libertades individuales pueda decidir de acuerdo a sus preferencias. Se aplaude, por ejemplo, que por preservar la competencia la Superintendencia de Industria y Comercio haya negado la fusión de Avianca y Viva Air. Impecable aplicación de la teoría. Y es la eliminación de la competencia lo que más preocupa de la reforma a la salud.

Por otra parte, como el Estado emana legítimamente de la voluntad común, le compete regular, proteger y redistribuir. Son funciones indeclinables no pueden quedar sujetas al mismo choque de egoísmos que hace andar la economía de mercado. Si se da, la captura del Estado–deporte histórico- desbarajusta. Cuando don Sancho Jimeno defendía a Cartagena en 1697, al Estado español lo habían capturado unos tarados, ahora la mayoría son apenas loquitos.