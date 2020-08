Acertadamente y pensando en el futuro de nuestra ciudad los gremios solicitaron al ministro de salud reclasificar a Cartagena y pasarla de afectación alta a moderada teniendo en cuenta los indicadores favorables con relación al COVID. Ojalá el doctor Fernando Ruiz acoja la recomendación que sería el principio de la liberación económica y mental de los cartageneros. Digo principio porque el miedo es un limitante muy grande para volver a la normalidad. Después de tantas semanas de confinamiento, cuando las medidas se empiezan a relajar y es posible salir a la calle respetando las medidas de seguridad, algunas personas no disfrutan de la vuelta al trabajo y los paseos, sino que sienten miedo o rechazo a la idea de salir. Es lo que se conoce como el “Síndrome de la Cabaña”; no se trata de una enfermedad tipificada, sino de un conjunto de síntomas relacionados con el espectro ansioso y es habitual en la gente que ha pasado mucho tiempo en situaciones de aislamiento; el hogar es un refugio ante el cuadro de incertidumbre que vivimos donde buscamos espacios que nos den seguridad. Me refiero a la reacción defensiva de una parte de la población que ante la situación inesperada de la pandemia entiende que la mejor manera de enfrentarse a ella es hacerlo donde más control se puede ejercer: en su casa.

Este síndrome es una mezcla de reticencia, poca apetencia, miedo a volver a socializar e interactuar y es un sentimiento normal tras un periodo de confinamiento que al principio fue muy incómodo. Sin embargo, al pasar los días, nuestras viviendas mutaron de ser una cárcel que nos contrariaba a transformarse en el refugio donde nos sentimos confiados. Y, del mismo modo que el confinamiento prolongado nos ha afectado de distintas maneras y nos ha generado desasosiego, tristeza, impaciencia, nerviosismo, insomnio o sensación de soledad, la vuelta a la vida normal también nos toca de una forma diferente. ¿Cuándo esta sintomatología deja de ser normal y puede ser indicativa de un problema emocional más serio? La línea frágil está cuando una actitud comienza a afectar significativamente algún área de la vida. Si dejamos de lado el trabajo, el ocio, la familia, la pareja o los amigos por miedo a salir, sería recomendable consultar con un especialista de salud mental. También hay un gran porcentaje de la población cómoda en su casa recibiendo su salario puntual que no siente la necesidad de salir a trabajar. Es más, hay quienes le encontraron el gusto a quedarse en sus viviendas y evitar la tediosa rutina de trasportarse a las oficinas y cumplir horario. Para ellos, regresar a laboral físicamente es un deterioro en su calidad de vida. Cualquiera que sea el caso deberemos prepararnos para regresar a la vida social y laboral.