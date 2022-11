Sobre el Comfort

Hace dos días zarpó el Buque Hospital de la Marina de Estados Unidos, el USS Comfort. Como dice la nota editorial del sábado pasado de El Universal, “dejando huellas de realizaciones y de historias, agradecimientos y alegrías”, a lo cual me sumo.

La información de prensa destaca más de 80 cirugías y cerca de 5.000 personas atendidas en áreas especializadas de la medicina, así como la atención veterinaria a más de 300 animales y beneficiando a cerca de 25 mil personas en las distintas actividades ejecutadas. De hecho hubo otra serie de acciones de gran importancia, como obras de mejoramiento de infraestructura en instituciones educativas de comunidades rurales. Tal vez algunas de las labores más importantes tuvieron que ver con los ejercicios de atención de desastres, los intercambios de conocimientos en áreas médicas, educativas y ambientales entre los miembros del buque con distintas entidades públicas y privadas, locales y del orden nacional.

Reitero que me parece excelente esta labor, pero la magnitud de la acogida de las personas en nuestra ciudad al ofrecimiento de servicios médicos nos debe llevar a reflexionar sobre varios aspectos, que ante la gratitud suelen dejarse de lado. Lo primero es preguntarnos, ¿qué significa que tantos ciudadanos, no solo de Cartagena, sino de toda la región, hayan acudido a buscar operaciones o atención a sus problemas de salud?; ¿será simplemente que les gusta esperar que venga, cada cierto tiempo, un buque como el Comfort para buscar respuesta a sus necesidades?; ¿será que no encuentran soluciones a sus problemas de salud en las entidades afiliadas?; ¿será que las EPS, como se escucha con frecuencia, dilatan soluciones para no asumir los costos?; ¿será que cada vez más colombianos no encuentran en el sistema de salud las repuestas a sus padecimientos?; ¿el abandono en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades en la actuación de las EPS está llevando a la gente a enfrentar sus enfermedades, cuando ya es muy tarde?

En algunos medios vimos la información de que a la cita acudieron personas de casi todos los departamentos de la región y decía otro medio que si la noticia se hubiese dado con más anticipación, hubiera llegado gente de todo el país a buscar remedio para sus males.

Si esta fue la respuesta dada en Cartagena, qué pudiera pasar con la llegada de este buque a zonas de Urabá, Córdoba, Magdalena o Guajira. ¿Qué podría resultar con su permanencia en el Pacífico colombiano?

Esta experiencia ha dejado bastantes aprendizajes, como lo expresó el presidente Petro, de la conveniencia de realizar este tipo de labores en la Orinoquía, la Amazonía y a lo largo de nuestros más importantes ríos, pero debe ser una labor que se diseñe y coordine desde el Ministerio de Salud y que comprometa a todas las EPS y entidades públicas del sector.

No debemos esperar varios años más de la visita nuevamente del USS Comfort, para que la atención integral en salud llegue a todos los colombianos.

*Sociólogo.