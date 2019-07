Sociedad de odios

La naturaleza humana encierra la capacidad de odiar y amar, estas son nuestras grandes pasiones, tan importantes son que, sin dudarlo, direccionan nuestro destino.

Vivir en función de alguna de ellas es nuestra decisión, en virtud del libre albedrío.

Extrañamente, no deja de sorprenderme el derroche de odio que circunda a la sociedad, digo extraño porque ya no me debería causar asombro cuando es una constante histórica. Sin embargo, hoy podemos apreciar el lamentable fenómeno con más claridad, las redes sociales permiten, con inmediatez, que las personas se expresen y justo eso está pasando, millares de pensamientos materializados en comentarios y apuntes, la mayoría de las veces corrosivos. Manifestación evidente de sentimientos negativos fundados o no.

Dañar mediante el verbo es una afición creciente, producto de lo que se conoce como otredad, ver al otro como enemigo y jamás cómo prójimo, ya lo decía Hobbes: el hombre es un lobo para el hombre.

Las redes sociales y demás medios de transmisión de opinión son el canal usado con mayor frecuencia para dañar, con intención o imprudencia, incluso a quien las emite.

El lenguaje utilizado es cada vez más soez y los temas en ocasiones referidos a los apartes más íntimos de la vida, los cuales en otras épocas eran vedados hasta en conversaciones personales y amistosas, hoy son los más recurrentes en las plataformas digitales, especialmente en Twitter.

Está de moda expresar las ideas de la manera más sucia posible y eso hoy, es popular.

En nuestras manos está construir amorosamente o destruir con odio. Gestar una mejor sociedad en la que el norte no sea la aceptación popular a costas de la dignidad moral ajena y sobre todo que las opiniones tengan fundamento en la verdad de los hechos y la bondad de intención. Los receptores de la información debemos ser prudentes y analíticos, no tragar entero para evitar sufrir la intoxicación pueril de la mentira y el rencor.

Por ello, es necesario fortalecer la protección jurídica de la integridad moral, hoy más expuesta por la Internet.

Estoy seguro que el dicho de un tercero no define al ser, pero también es un hecho lo irreparable del daño. Ya lo decía Shakespeare en Otelo: “Quien roba mi bolsa, roba hojarasca; es algo, no es nada... pero quien roba mi buen nombre me arrebata lo que a él no lo enriquece y me convierte realmente en pobre”. Además, hay que dar por verdadero que cada quien es lo que dice y lo que hace, es por eso que debemos tener cuidado con lo que opinamos, porque estaríamos a un clic de demostrarlo.

*Abogado