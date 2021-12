Me encontré en “Solo Frenos” con el médico Antonio María Martínez Pizarro. Hacíamos turno para arreglar los frenos de nuestros carros. Al rato, Toño se preparaba para pagar una factura tan costosa como cuatro endoscopias o un suculento almuerzo en Playa Blanca. Los trancones de Cartagena nos exigen tener el tanque de la gasolina lleno, los frenos buenos y el estómago y vejiga en la mejor condición. En nada de esto podemos fallar. Aquí, el arreglo de un pequeño puente en Manga, puede tardar tanto como una pandemia. Claro que las calles, los puentes y la ciudad misma vienen con una enfermedad endémica y no se avizora solución.

Ya están arreglando la avenida Santander, donde el trancón es un suplicio. Los cráteres están recibiendo asfalto como una dosis para calmar el hambre. Tuvieron un largo tiempo de orfandad y el estómago vacío. Las motos son una amenaza para la vida. Se cruzan por cualquier lado, para ellas no hay ley ni orden. Si los caballos cocheros son maltratados y su número es de cien animales, póngase a pensar cuántos seres humanos están en riesgo abajo o encima de las motos, cuyo número y conductores ya no es posible contar. Atracos, robos y abusos son pan de todos los días. Próximos a Navidad, armar una novena con villancicos pidiendo un año 2022 más amable y venturoso será una prioridad.

La ciudad turística está descuadernada. Las noticias sobre el uso de playas, los cobros escandalosos en los tenderetes de Playa Blanca y los servicios allí ofrecidos hablan muy mal de nosotros. Tenemos un patrimonio cultural y natural que defender y para entenderlo no tendremos que adentrarnos en las profundidades de la historia. Muy llanamente encontraremos respuestas al preocupante escenario de nuestras realidades. La ciudad agoniza, hay que estremecerla toda.

Eso hablaba con Antonio María mientras bajaban los carros de los gatos hidráulicos de “Solo Frenos”. No sé por qué él arreglaba los suyos. Yo, la tarde anterior, tuve que pasar el trancón de Manga y la calle larga, y enseguida el de la Santander. Los frenos míos sufrieron por horas y el sistema colapsó como lo explicó el mecánico. Igual colapsó mi vejiga llegando a cercanía de la estación Marbella, donde no tuve más opción que descargarla en pleno carro cuando un hueco me sacudió el cuerpo. Antonio María no quería contar su experiencia, pero en el asiento de su automóvil vi sobres de Lomotil. Aseguraba que el día anterior tuvo que auxiliar a un colega suyo que el avión había dejado por culpa del bendito trancón. Qué pruebas más difíciles las que estamos pasando. Por lo menos yo no aguanto otra.