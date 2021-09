Acompáñame, somos el cambio

Cuando hablamos de cuidar el medioambiente, hablamos de cuidarnos a nosotros mismos, nuestra vida, pese a eso, a que todos los días nos capacitan, nos muestran lo nefasto de los desastres ecológicos, la imperante urgencia de hacer un pare en todo lo que está dañándonos, la normatividad y sus sanciones, hay mucha gente que aún se pregunta ¿por qué debemos cuidar nuestro planeta? Desafortunadamente aún nos falta mucho, no solo en responsabilidad ambiental sino en convivencia ciudadana. Vemos, aquí en Cartagena, quizá por la misma situación sociocultural, que cada vez se agrava más la situación y toma impulso a pesar de las alertas, de la autoridad, de las medidas, de los llamados, hay una depredación de muchos hábitats naturales. Observamos la depredación de la ciénaga de la Virgen, del caño de Juan Angola, muestran a gente perversa que está atacando los recursos naturales e hídricos que pueden tardar muchos años en volver a existir. No tenemos hábitos, nos hemos acostumbrado a vivir en medio de la basura, de los malos olores, de la miseria visual, donde las moscas hacen su festín y las enfermedades se proliferan sin importarnos la contaminación porque se piensa que no es el compromiso personal, sino que eso le corresponde a Pacaribe, Veolia, a las demás entidades y ONG que persiguen el equilibrio ecológico dentro de una ciudad que merece estar en óptimas condiciones y no precisamente para mostrar en el exterior o para el visitante de turno, sino para sus nativos y coterráneos. Se trata de un recurso que no siempre es renovable, depende del daño al que se le ha sometido. Por eso invito a los cartageneros a que seamos verdaderamente ecológicos, entendiendo que la cultura ambiental es la relación directa que tienes con la naturaleza donde te reconoces como parte de ella y luego la reconoces para cuidarla porque es en ella donde encuentras las dádivas que te dan el sustento diario, la salud y el bienestar de vivir libre de contaminación. Que sea un hábito botar un papel en la caneca y no en la calle, eso hace el inicio y diferencia. Es simple si logramos entenderlo, es sencillo si todos ponemos y hacemos lo que nos corresponde. Siempre sacamos excusas para echar la culpa a los otros, a los responsables y entonces nosotros cómo personas ¿no tenemos ningún deber? A través del EPA se están llevando a cabo trabajos con los PRAE, PRAU y PROCEDA, Vigías del ambiente, donde los estudiantes de Instituciones educativas, universidades y comunidad en general, se suman, llevando a cabo programas de compromiso real para contrarrestar y detener el daño causado; se sigue de este modo, incursionando con herramientas lúdico pedagógicas a construir en la praxis los hábitos necesarios para velar consuetudinariamente por nuestro ambiente.

*Escritora.