“Cuando los hombres malos se juntan, los buenos deben asociarse; de lo contrario, caerán, uno por uno, un sacrificio implacable en una lucha despreciable”. Edmund Burke.

La frase del titular de esta columna la dijo James Rodríguez, el capitán de la Selección Colombia, luego de la sorprendente e histórica victoria 2-1 ante Brasil. No se refería a los buenos y malos en el fútbol sino a la situación del país en general, abordando la lucha contra la maldad que a veces parece ganar terreno en la sociedad.

“El pueblo colombiano es de gente buena, hay más gente buena que la que quiere hacer el mal”, dijo al lado de su compañero de equipo, Luis Díaz, quien acababa de pasar por un momento triste y difícil por culpa de esa gente mala que secuestró 12 días a su papá. Afortunadamente, Mane Díaz pudo quedar en libertad y el pasado jueves vio de cerca los dos golazos de su hijo, que le dieron alegría no solo a él sino a todo un país.

El mensaje de James vas más allá de las canchas, porque a veces pareciera que la gente mala estuviera ganando el partido. No solo es un mensaje para los que matan y secuestran, también para los corruptos que se roban el erario mientras miles de niños se acuestan sin comer.

La maldad, por momentos, hace tanto ruido que alimenta a la desesperanza. Pero la bondad no se deja arropar por completo, le hace el quite cuando la gente buena se une y actúa.

La gente mala disfruta del dolor del otro o simplemente no se inmuta por levantar al caído. La gente buena no hace ruido cuando ayuda, es la que, en términos futbolísticos, no niega el pase cuando sabe que el otro tiene mejores posibilidades para hacer un gol.

“Somos más la gente buena”, nos recuerda James, pero a diario, son más las noticias malas que las positivas. Porque son las malas noticias las que más se consumen, porque en redes sociales son las que más se comparten.

A la gente mala le cuesta resaltar lo nuestro, como los envidiosos que buscan cualquier excusa para opacar el esfuerzo de la gente buena. Desde Canapote y bajo lluvia, la gente buena del cabildo de Getsemaní, con alegría y coloridos disfraces, realizó un desfile en honor a los festejos de la independencia de Cartagena, sin embargo, lo que se hizo viral fue una pelea de gente que nada tiene que ver con la organización.

¿Por qué repetir hasta el cansancio en el noticiero, el video de la mujer que recibió la descarga de un rayo? ¿No es suficiente con la tragedia misma?

No se trata de callar, mucho menos de exagerar. Se trata de resaltar decididamente historias que inspiren a la gente a ser mejor cada día.

“La oscuridad no puede expulsar a la oscuridad; solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar al odio; solo el amor puede hacerlo”, dijo Martin Luther King Jr.

*Periodista y profesor. Magíster en Comunicación.