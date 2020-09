Somos más que folclor

En el año 1997 siendo este servidor precandidato a la Alcaldía de Cartagena, le pedí consejos para desarrollar en la campaña al maestro Manuel Zapata Olivella, que me invitó a encontrarnos un domingo en la mañana en la casa del médico Carlos Cruz, quien era su colega y amigo, donde de forma paternal dialogó conmigo. Al preguntarle si debía utilizar mi condición racial de afrodescendiente como base para mis propuestas, dijo que no, que las necesidades sociales no tenían color y que el gran problema de la humanidad era el hambre, por lo que los gobernantes del mundo debían luchar por resolver esa situación, ya que a partir de ahí el ser podía avanzar en la satisfacción de otras necesidades.

Hoy llegan esos recuerdos, cuando las condiciones socioeconómicas del pueblo afrodescendiente en Colombia sigue siendo crítica, al punto que los territorios donde hay más población negra son los identificados con mayor índice de pobreza y que las tradiciones y costumbres folclóricas se erigen como murallas que encierran a la gente sin dejarlas avanzar en el desarrollo humano, constituyendo a la cultura en otra trampa de la pobreza, como lo afirmamos en reciente artículo aquí en El Universal, que impide el avance de las comunidades, y las mantiene sumidas en la alienación y la miseria, padeciendo necesidades básicas.

No es que se pierda la identidad, si no que se adopten otras prioridades para el progreso con modelos culturales evolucionados que dinamicen comportamientos, que dispongan a la población a salir del estado de pobreza a través de las dimensiones; económica, social, política, ambiental y cultural; las comunidades no pueden seguir teniendo al jolgorio y el festejo como prioridad existencial, mientras los dirigentes corruptos se aprovechan de los recursos destinados a mejorar las condiciones de vida de la población. Pensar en la creación de empresas, en proyectos de generación de ingresos a las familias, en grandes obras de infraestructura y transporte, en el desarrollo agroindustrial y minero, en los avances científicos y tecnológicos con la implementación de masivos procesos de formación profesional integral a la población, deben ser la hoja de ruta de todo gobernante afrodescendiente.

Es inaudito que en época de pandemia el gobernador del Departamento del Choco celebre que el presidente les entregue 4 ventiladores mecánicos para pacientes con Covid-19 a una población de 535.000 habitantes, o que la gente en pleno siglo XXI se resigne a vivir sin servicios de salud, educación, energía, acueducto y comunicaciones. Se nos olvida que como seres humanos somos más que folclor.

*P.U. Comunicación Social Periodismo.

Especialista en Formación de Formadores.