SOS dengue

Desde inicios de año, las comunidades de El Pozón, San Francisco, Torices, Olaya, en otros sectores, habían reportado casos de dengue, hospitalización de pacientes por la enfermedad y la muerte de un menor de edad; sin embargo, todos concluían que “desde el Dadis la atención ha sido lenta, nos dijeron que debíamos esperar y no han venido a fumigar”.

Este fue el llamado de manera reiterada en los medios de comunicación, la alerta, pero siempre se echó de menos esa alerta. Los líderes pedían limpieza de los canales, visitas de acompañamiento para hacer campaña de sensibilización y tal como lo advirtió Adrián Larios, líder del barrio El Pozón, en julio tenían el reporte de 20 casos, la situación más compleja era el sector La Islita, rodeado por el caño Chapundún, donde la sedimentación y la acumulación de agua ha generado proliferación de mosquito y también concluye: “El Dadis no nos atendió”.

En el Concejo de Cartagena realizaron un debate de control político a la directora del Dadis, Johana Bueno, donde se evidenció que, efectivamente, en la ciudad no se estaba atendiendo la enfermedad y que la ciudadanía no estaba siendo escuchada por la autoridad de salud.

A partir de ese control, se empezó a revelar cifras que no eran tan alentadoras y que me hacen preguntar, si las tenía, ¿por qué no se estaba haciendo nada? Tuvo que ser sometida la directora a una serie de cuestionamientos, para que la entidad empezara a tocar con pinzas los crecientes casos de la enfermedad.

Lo más grave, seis niños muertos y otros tres casos en estudio, y a esto el Ministerio de Salud le puso otra capa de gravedad: “Las muertes por dengue están asociadas al diagnóstico tardío”. Claro, los papás llevan a sus hijos con síntomas y pocas veces son atendidos con la urgencia que se requiere. Es una simple fiebre, dele acetaminofén y para la casa.

El director médico y científico de la Clínica Napoleón Franco, “Casa del Niño”, alertó, porque los menores están presentando infección con zika y chincunguña, lo que indica que el tema es mucho más delicado. Asegura que no hay explicación a este diagnóstico, pero que por esta sintomatología, más niños han ingresado a Unidad de Cuidados Intensivos.

La ciudadanía también juega un papel muy importante en esta epidemia atípica de dengue. Según el Departamento de Salud, para el 2022, se prevé un pico alto de contagios y se estima, podría superar las actuales cifras, por eso debemos ser responsables en las comunidades y evitar acumulación de basuras, de aguas estancadas.

Entre todos podemos superar el dengue, autoridad siendo efectiva, comunidad tomando precauciones y un sector de salud más sensible y oportuno para atender estos síntomas.