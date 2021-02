SOS hogares infantiles

En los últimos 30 años, los gobiernos neoliberales no cesan la intención de liquidar el ICBF, privatizando los hogares infantiles, pasando así la operación de estos centros de primera infancia a otras entidades u organizaciones particulares.

El ICBF expidió una plataforma llamada BETTO, (Bienestar, Eficiencia, Transparencia, Tecnología y Oportunidad), es un software y a través de esta se han encargado de seleccionar a los operadores del programa de primera infancia.

Con esta fraudulenta selección, que no está contemplada en la ley de la contratación pública, el gobierno de Duque, en cabeza del ICBF, desconoce la naturaleza jurídica especial que tienen los Hogares Infantiles de Bienestar.

El ICBF viene violando los derechos adquiridos por los hogares infantiles como entidades propias de ellos, el Banco de Oferentes IP003-2019, de manera inconsulta ha modificado el manual de contratación.

A los trabajadores, directivos, maestros y miembros de las asociaciones de padres de familia, se les amenaza y vulneran sus derechos fundamentales, su mínimo vital, su derecho al trabajo, como madres cabezas de familias.

Omitiendo su capacidad territorial, financiera, administrativa, laboral y comunitaria, al momento de entregar nuestros cupos a ONG y fundaciones que no tienen experiencia territorial ni comunitaria.

Hace más de 40 años por la Ley 7 de 1979, los hogares creados por el ICBF son entidades propias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, administrados históricamente por las Asociaciones de Padres de Familia, para la democracia económica, social y participativa desde las comunidades.

Con tantos años al servicio de la comunidad, 49 años, los excluyeron, dejándolos por fuera y le asignaron el contrato a un operador que no es del territorio, no tiene la experiencia, favoreciendo a sus amigos, a través de sus fundaciones y empresas.

No les han dado ningún tipo de explicación del porqué los hogares infantiles no fueron seleccionados, no tienen sanciones, requerimientos, ningún tipo de denuncia, queja, demanda, le asignaron el contrato a un operador que no es del territorio, no tienen la experiencia.

Son más de 30 hogares infantiles de la ciudad que esperan una respuesta de parte del ICBF, pues consideran que el proceso de selección “no se realizó de manera transparente” y como Estado, el gobierno origina una masacre laboral.

Las organizaciones sindicales, populares, sociales, exigimos se suspenda toda acción de la plataforma BETTO, además una contratación directa con el ICBF, sin intermediarios ni plataformas fraudulentas, que desconocen sus derechos fundamentales y adquiridos.