SOS por Sucre

A mediados de los años 70 del siglo pasado hubo un movimiento obrero campesino que buscaba reivindicar derechos vulnerados a obreros y cultivadores de tabaco de los Montes de María, territorio libre entonces de los grupos guerrilleros y paramilitares que años después causaron tanto daño en esta hermosa subregión del Caribe colombiano.

La protesta se centró en Ovejas -Sucre- y El Carmen de Bolívar pero había voces de San Juan Nepomuceno, San Jacinto, Colosó, Chalán, Zambrano, Córdoba-Tetón. Una de las exigencias del movimiento era la construcción, dotación y funcionamiento de un Hospital Regional que atendiera las necesidades sanitarias de ese amplio núcleo poblacional, abandonado a su suerte desde siempre. Se planteaba que la sede del anhelado centro asistencial estuviera en Ovejas, donde las condiciones de salud eran precarias al igual que en los otros poblados. La iniciativa naufragó.

Casi 50 años después, en medio de la desastrosa pandemia del coronavirus, nos damos cuenta cuán necesario era ese hospital. En Ovejas en particular y Sucre en general, la situación sanitaria hoy es más que angustiante, con gran número de muertes y cifras alarmantes de contagio. El número de fallecidos y enfermos no se conoce en su real dimensión porque las autoridades de salud no entregan información institucional.

Personalmente quise obtener estos datos a través de las secretarías de Salud de Sucre y Ovejas, con cuyas titulares hablé telefónicamente, pero los cuestionarios enviados se quedaron sin respuesta. En lugar de información oficial hay confusión y desinformación. Se comenta que muchos enfermos siguen muriendo en sus casas sin atención médica, que las EPS no responden a sus obligaciones, que el sistema hospitalario está colapsado y las medidas sanitarias funcionan solo a medias.

El párroco de Ovejas, Edgar Salcedo, nativo de esa población, suspendió los oficios funerarios advirtiendo que no hay medidas de bioseguridad dispuestas para evitar el contagio. Dijo que es hora de hacer las cosas de manera responsable y pidió “cambiar las balas de la guerra por balas de oxígeno para salvar vidas en la lucha contra la pandemia COVID-19”.

Sucre atraviesa, por COVID-19, uno de sus tiempos más dolorosos después de las masacres del conflicto armado ocurridas en su territorio, porque como en el resto del Caribe y el país, el sistema sanitario es un desastre y la pobreza, la miseria y la desigualdad han servido de campo abonado para la proliferación del virus de Wuhan, que sin duda aumentará las penurias de los sucreños por un tiempo que no es medible en estos momentos.