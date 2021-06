SOS sector salud

Anthoc ha venido denunciado permanentemente la perversidad del modelo mercantilista de salud implementado en Colombia mediante la Ley 100 de 1993, acolitada por los gobiernos de turno, los órganos de control y vigilancia del Estado.

La organización sindical ha demandado, obteniendo significativos fallos judiciales con los mandatos sent - C - 614 de 2009 y C -171 de 2012, formalización laboral funciones de carácter permanente entidades públicas y privadas.

Estas sentencias no han sido acatadas ni aplicadas por las administraciones del sector salud; tal es el caso de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, incumplimiento acuerdos laborales y las CCT firmadas con Anthoc.

Anthoc ha impetrado querellas administrativas, quejas disciplinarias por la tercerización laboral, denuncias penales y acciones constitucionales, para su cumplimiento y no sigan el negocio de la privatización de la red pública hospitalaria.

Por citar algunos casos: Hospital Universitario del Caribe, la ESE Río Grande la Magdalena de Magangué, la privatización parcial de la Clínica Maternidad Rafael Calvo, y recientemente la ESE Hospital Local Cartagena de Indias.

El flagelo de la corrupción arraigado en la administración pública, tiene su máximo exponente a través de la tercerización e intermediación en el sector salud, que malversa el erario público, hace inviable una atención digna de la población vulnerable. Se atenta contra el derecho a la vida, la dignidad de los trabajadores de la salud, y sumerge a la red pública hospitalaria, en falencias como el “paseo de la muerte”, incumplimientos de estándares de eficiencia, eficacia y calidad.

Las centrales obreras, Anthoc, rechazan el actual modelo de salud, la ley 100 de 1993, los procesos de intervención de Supersalud, caso ESE Cartagena, que históricamente de acuerdo a nuestra visión y resultados por la politiquería han sido un fracaso.

Se insiste como un SOS, que giren los recursos la Alcaldía, Gobernación, el Dadis a la Clínica Maternidad Rafael Calvo, los demás deudores instituciones privadas, que hacen muy lamentable la situación de trabajadores, la atención a población vulnerable.

Se ratifica su compromiso de las organizaciones sindicales con sus afiliados y comunidad en general, en defensa de la red pública hospitalaria, el servicio oportuno, digno, la formalización laboral y el derecho al buen uso del erario.

Hoy, sin duda, con este tercer rebrote de la pandemia, la obligación prioritaria del Estado y su gobierno es garantizar el derecho a la salud y la vida, esto se hace con inversión en la red pública hospitalaria y acabar la tercerización laboral de sus trabajadores.