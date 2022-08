Todos los actores que han venido comentando y discutiendo la reforma tributaria versión Petro, que, en manos de cualquier otro matiz político en el poder habría causado marchas, asonada y violenta conmoción social, empiezan a dedicarle tiempo a ver cómo afectan las propuestas a una u otra industria, y de cómo intentar aplazar algunos de sus dictámenes. Para mí, tratando de ver todo ese enredo de cálculos y tecnicismos antipueblo, la reforma se puede resumir en que le van a quitar plata a los sectores más productivos del país, para dársela a los menos productivos. Esto es en efecto un traslado de dinero, de una cuenta a otra, con resultado cero.

En ninguna parte mencionan cómo vamos a hacer el país más productivo, ni de cómo podemos los empresarios motivarnos para hacer crecer nuestras empresas y producir más empleo, ni el tiempo en el que se supone deberíamos alcanzar la utópica equidad social. Esto va en contravía de lo que dice la romántica sugerencia que nos envía la Dian para la declaración de renta, “sigamos impulsando juntos el crecimiento y la sostenibilidad del país”, que es como deben hacerse las cosas en el campo de juego, y no a la luz de una competencia política llena de acartonados tecnócratas con hojas de vida larguísimas.

Como en pasadas reformas, esta tampoco plantea el problema de fondo, y por ello, en su honorable intento por disminuir la brecha social, fracasará. Y cómo no, si las matemáticas no engañan, en este caso, la suma total en una operación que debe propulsar progreso, sigue siendo la misma, cero, con un altísimo riesgo de volverse negativa. ¿Por qué?

Porque una ley o una reforma no son suficientes para acabar con la pobreza. Es con educación. Es lo que el pueblo necesita para curarse de todos sus males porque en la educación es donde encontrarán las oportunidades y sobre todo, la capacidad y madurez mental y espiritual para salir a encontrarse con dichas oportunidades. Si le das dinero a la población vulnerable pero no le ofreces conocimiento y madurez mental, no sabrán qué hacer con el dinero más allá de seguir extendiendo la mano todos los meses y seguir viviendo, a su manera, sabroso.

Y todos sabemos que la educación no arroja resultados en cuestión de meses. Las arroja en cuestión de generaciones. Así lo hicieron Corea del Sur, Singapur, y muchos otros países cuyos ejemplos nos negamos a seguir sistemáticamente porque lo urgente, es decir, lo político, es más importante que lo importante.

Si este fuera un plan inteligente, se invitaría a las empresas a formar parte masivamente de proyectos de colegios, universidades, institutos de tecnología e investigación, o en otras palabras, a que fuéramos socios en el desarrollo del país.