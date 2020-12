Tacaloero neto

El ser humano tiene lazos mágicos con el terruño que lo ve nacer, en ese donde crece y desarrolla sus ciclos vitales. Muy a pesar del desapego de muchas generaciones civilizadas que se comportan como ciudadanos del mundo, con deseos inagotables de explorar sin anclas afectivas, aun así, el retorno estará cargado de alegría infinita. Sensación que es más evidente en la comunidad campesina, cuyo apego por las raíces es inquebrantable y marca cada una de las decisiones de su existencia.

Mi familia materna es oriunda de Tacaloa, corregimiento poco conocido de Magangué (Bolívar), muchas generaciones emigraron hace varios años, otros se quedaron en esa hermosa tierra que por fortuna pude conocer. Mi abuelo Antonio Luis, gran poeta, aunque trabajó en varias capitales del país, siempre regresó a pasar temporadas allá, hasta que la edad y después la muerte se lo impidieron, su inmenso espíritu nunca ha salido de esas polvorientas y amadas calles que le animaron sin igual.

De esos parientes campesinos arraigados como nadie, recuerdo con mucho cariño a Fidel González Mejía, el pollo Fide, mi primo segundo que con sus anécdotas logró no solo sacarme carcajadas, también sensibilizarme sobre el cariño pueblerino. Compinche de mi querido tío Alberto, quien con toda la gracia refiere, al igual que yo, las charadas del Pollo en cuanta reunión se pueda. Me contó que una mañana, después de varias horas de ingesta de ñeque llegaron a una cantina provocados por unas cervezas frías, pidieron la ronda y aquellas botellas estaban vestidas de novia, el ‘pollo’ Fide se la tomó en un segundo y luego del gesto refrescante dijo en voz alta: “¡Ay, mi madre, que cerveza sabrosa!” Y resulta que le había tocado por equivocación una Pony. Esa mañana además pidió con emoción un disco del que no sabía el nombre: –“¡Ponte el de Diomedes, el nuevo ombe!” –”¿Cuál?”, Le preguntaban insistentemente, –“La pata gruesa”, respondió. No fue posible complacerlo, pero minutos más tarde sonó en la emisora la canción titulada ‘Del rey es la reina’: “...he vivido enamorado de ella, piernona bonita...”; y gritó Fidel –”¡Ese, ese, ese era!”.

Ama tanto a su pueblo que hace años, cuando su hermano menor tomó grado de bachiller, aquí en Cartagena, apareció orgulloso a la celebración, pero le estremeció que le hicieran una advertencia: “Si algún invitado te pregunta de dónde eres, tú tienes que decir de Magangué, no digas que eres de Tacaloa”. Justamente eso sucedió, un curioso quizá por su estampa campesina, se le acercó preguntándole: –“Señor, ¿de dónde es usted?”, y el Pollo contestó con el alma en la voz: –“¿Yo? ¡yo soy tacaloero neto, nojoda!”.