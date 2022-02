En estos días desarrollaba una sesión de trabajo muy interesante en la que se planteaban diferentes modelos de gobierno corporativo y los principales desafíos que implica para una organización apuntar a los pilares fundamentales que se pretenden con este tipo de formas de manejo de poder. En la disertación se planteaba abiertamente la existencia de un Techo de Cristal, concepto que en principio yo solo relacionaba frente a temas de género, pero que sin duda es una limitante más grande de lo que imaginamos, y que impide la consolidación de un verdadero igualitarismo, sano para todos escenarios de la vida social, política y económica de las comunidades. Se entiende por Techo de Cristal “las barreras invisibles, difíciles de traspasar, que representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por una carencia de preparación y capacidades, sino por la misma estructura institucional” y que con el tiempo, se ha extendido también a minorías que, por motivos raciales, religiosos, sexuales, etc., ven obstruida su carrera laboral. A modo de ejemplo podríamos señalar el sexismo que dice que los hombres son el género competitivo; el reparto desigual de las cargas familiares; las políticas de empresa en tanto que no suficientemente inclusivas, no favorecen la conciliación familiar con flexibilidad horaria, o la promoción de hombres a cargos de mayor competencia en detrimento de las mujeres si son madres; y por supuesto las ideas preestablecidas que parten de que las mujeres no tienen aptitudes para ocupar un puesto de alta responsabilidad. Aunado a esto se da que la mujer consciente de esa circunstancia se esfuerza el doble y se convierte en una presión implícita el deber de trabajo adicional, horarios adicionales y trabajos que no desean hacer los hombres. Son las mujeres quienes acceden en mayor medida a “Mandos Medios o de coordinación” que demandan mayor “orden y mayor compromiso”, pero difícilmente a los puestos que dan poder y facultades de decisión. Es importante señalar que a su vez no todas las mujeres experimentan los mismos techos de cristal. Ahora en tiempos de elecciones, me resultaba interesante aseveraciones como: “No es fácil hace política como mujer indígena. Empiezan la discriminación, el olvido, la estigmatización y la persecución de decir que las mujeres no sabemos gobernar” (Arelis Uriana, Indígena Wayú precandidata Presidencial).

La misoginia se hace evidente cuando solo mujeres reciben señalamientos morales, físicos y hasta sobre su orientación sexual cuando son lideresas en la política; o como cuando frente a un escándalo de compra de votos, solo se habla de la vida sexual de la denunciante. ¡Claro, es mujer!

*Abogada con especialización en Derecho Constitucional y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Empresarial y Contractual.