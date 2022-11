Tengo fe en Gustavo Petro. Más que en San Judas Tadeo, patrón de los imposibles. Más que en el Madrid ganando la próxima Champions o en España alzándose victoriosa en la Copa del Mundo. Sé que Petro no me decepcionará. Cuando le veo reuniéndose todo sonrisas con Maduro para resolver el problema fronterizo y afirmando que victorias como la suya en Colombia son victorias frente al fascismo; cuando le escucho planteando sus propuestas para acabar con la violencia en el país pactando con todo grupo delincuencial que se ponga a tiro (soy consciente de que el juego de palabras no es muy brillante); cuando leo los pormenores y también los pormayores, mayores y pensionados, para ser más exactos, de su reforma tributaria; cuando le escucho junto a Macron afirmando que la guerra de Ucrania no tiene sentido, porque lo que hay que hacer es “salvar a la especie humana”; cuando insiste en que su objetivo es convertir a Colombia en “potencia mundial de la vida” y yo acudo a los clásicos para que me aporten luz sobre qué diantres significa semejante expresión; en todos esos casos, y en muchos más, yo tengo fe en Petro.

¿Pero fe en qué, exactamente? Bueno, fe en que no me decepcionará. Fe en que los dividendos que dará su gobierno serán aquellos que vengo previendo en esta columna desde antes de que fuera elegido presidente: el desastre económico, el debilitamiento institucional y el empeoramiento generalizado tanto de la calidad de vida de los colombianos, como de la propia democracia colombiana. Tengo fe en que logrará todos esos dividendos y que no me decepcionará en ninguno de ellos. Yo nunca he creído y sigo sin creer que Petro tenga hechuras de dictador o de nada parecido. No es Chávez. Ni lo será. Pero sí que es un socialista latinoamericano del siglo XXI. ¿Y eso qué significa? Aumento de impuestos, debilitamiento de la empresa privada, concepción de los derechos sociales como clientelismo electoral, pulsiones autoritarias (por considerar que está en posesión de la verdad y que es representante único de lo justo y lo bueno) que llevan al debilitamiento de la institucionalidad, etc. El paquete completo de un Correa en Ecuador o de un AMLO en México.

Viendo sus medidas, sus declaraciones, sus inclinaciones en todos los ámbitos durante sus primeros 100 días de gobierno, no me cabe duda de que mi fe en él está justificada. Y como yo soy un hombre que mantiene sus creencias, seguiré creyendo en Petro.