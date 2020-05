Terquedad que mata

Más que pendejos, en Cartagena hay muchos tercos. Son esas personas que, teniendo la posibilidad de cuidarse y cuidar a los demás, no escuchan a nadie y hacen lo que les parece sin analizar con calma las consecuencias dañinas de sus actos.

La pandemia de la COVID-19 ha sacado a flote esos comportamientos irresponsables. Obviamente, tenemos que dejar por fuera de esa lista a los que deben salir a ganarse el día a día en la calle y, sin embargo, ellos también deben ser conscientes de la importancia de mantener el distanciamiento y demás protocolos para evitar la propagación del virus.

Pero en esta columna me refiero específicamente a todos aquellos a los que las cosas le entran por un oído y le salen por el otro; a los que no escuchan consejos; a los que se han dedicado a discutir cuando estamos en una época que demanda unidad; a los que creen que siempre tienen la razón; a esos tercos que, como los define el diccionario: “no cambian de actitud o parecer aunque haya argumentos convincentes en su contra”.

Es increíble pero la terquedad en estos momentos aflora en todas las esferas. Por ejemplo, desde que se iniciaron las clases virtuales aún hay profesores suplicando a los padres de familia que no prendan el micrófono del computador si no se les ha pedido hacerlo, pero algunos quieren que sus hijos participen en todas las preguntas e interrumpen la sesión a cada rato. Tercos también aquellos a los que en la calle “les cae una abrazadera y una besuqueadera”. Tercos los que en el día el día del pico y cédula, sin ninguna excusa válida, pelean con el vigilante del centro comercial para que los dejen entrar a hacer compras. Tercos los que llegan a la casa y no se lavan inmediatamente las manos, pese a la insistencia del familiar que los espera con cariño. Tercos los que quieren entrar en masa al cementerio sin atender las reglas que se impusieron en el camposanto. Tercos los amigos del barrio que se ponen a jugar fútbol en la carretera. Tercos y más tercos...

Ayer, Cartagena llegó a la cifra confirmada de 1.197 contagios por el nuevo coronavirus, y aunque es un error decir que todos, seguramente varios de esos casos se presentaron por una que otra terquedad. Ahora bien, es más preocupante aún si esa terquedad viene de nuestros líderes, de los que deben poner el ejemplo. Da tristeza escuchar al exdirector del Dadis decir que el alcalde no oye consejos, que le advirtió sobre el error que podría traer el pico y cédula de cinco dígitos, pero que el mandatario no tuvo en cuenta esa y otras sugerencias, y que por eso prácticamente se bajó del barco, aunque el burgomaestre dice que él no le funcionó.

Y ayer la discusión se trasladó a los gremios que vienen pidiendo un gerente para la COVID-19, y que Dau no ha querido aprobar. Mientras los rifirrafes van y vienen, la ciudad llegó a la alarmante cifra de 64 muertes por esa enfermedad.

Yo, también seguiré siendo terco con estos temas cada domingo en esta columna, porque lo que me interesa es el bien de mi ciudad.

Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz