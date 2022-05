Tiempo de cobrar

Hay momentos que dan ocasión para que la ciudadanía haga valer sus derechos violados impunemente gracias a circunstancias como la falta de autoridad, instituciones débiles y una justicia sesgada y politizada que no castiga a los violentos que tanto daño nos han hecho. Llegó el momento de cobrar en las urnas el día 29 de mayo al exguerrillero desmovilizado de cuerpo, mas no de espíritu que pretende ser presidente de este gran país pero propició los paros violentos del 2021 que tanto daño y sufrimientos nos causó. Igualmente hay que pasarle cuenta al senador guionista -todo un Diosdado Cabello colombiano- por financiar, armar y apoyar a la llamada “primera línea”, que está en camino de convertirse en una copia de los Colectivos venezolanos, armados por Hugo Chávez para amedrentar y aterrorizar a la inerme población desarmada cada vez que se atreve a protestar; por ello, quieren eliminar al Esmad.

Recuerden cuando lleguen a las urnas a los policías asesinados vilmente por vándalos encapuchados, algunos convertidos por la izquierda insensata en héroes, sin serlo, mientras los hijos, madres, esposas y padres de los policías inmolados en la sagrada tarea de protegernos, les tocaba darles el último adiós en medio de su dolor y falta de solidaridad por parte de una minoría que ve en la violencia la única manera de expresarse en este país. Hagan memoria del horror vivido en Cali cuando hordas de indígenas, acolitados por los socios del comunista de Ferragamo, en una orgía de violencia jamás vista en Colombia, invadieron barrios de esa ciudad y sometieron a sus habitantes a largas jornadas de terror y humillación. Estos son apenas algunos ejemplos de los sucesos que no podemos olvidar y por los cuales hay que pasar factura.

Porque este país merece un futuro brillante y no el que ofrece aquel pacto bajo cuya sombra han buscado refugio –invitados o no- toda clase de delincuentes, incluidos los de La Picota, pues se identifican con los que son más parecidos a ellos. Si el pasado criminal manchado de sangre del exguerrillero da pánico y sus propuestas económicas son un salto al vacío; su fórmula vicepresidencial produce terror por su gesto de resentimiento profundo hacia todos los que no se parecen a ella y su anunciado cobro a los de hoy por las infamias cometidas en el pasado. Colombia necesita unión, no división; sanar heridas, no abrirlas. No a la lucha de clases, no a el odio de razas en un país mayoritariamente de mestizos. Sí a la libertad, sí a la libre empresa, sí al orden y la ley, sí al amor entre colombianos.

¡A cobrar el 29!