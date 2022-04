Tiempo pascual para reflexionar

Para los cristianos, la Semana Santa nos recuerda la pasión de Jesús y su resurrección al tercer día según las Escrituras, es un asunto de fe y cada uno con su formación y vivencias la tendrá con mayor o menor devoción, al igual que si practica un culto. La religión católica reúne a la mayoría, con más de 1.360 millones de fieles que rememoran el Tiempo Pascual hasta Pentecostés. Sin embargo, el hombre volvió a ser el centro de la humanidad y Dios pasó a un segundo plano, lo que yo llamaría el Siglo de la “antropoadoración”, donde a pesar de que se busca la aceptación e inclusión de todos, la perfección física y la imagen tienen un marcado derrotero por encima de la alimentación adecuada del espíritu, del intelecto; eso más el desarrollo constante de la tecnología, son factores que han convertido al siglo en curso en un cambio de época clarísimo. El laicismo se impone en la concepción del Estado sin olvidarnos de las excepciones en Oriente. El hecho de que el hombre, la mujer y los nuevos géneros, sean el núcleo de la concepción de la sociedad, no choca con que independientemente de la fe, existan unos valores que coinciden con los que se consideran ideales por las diferentes religiones, que toda sociedad requiere para avanzar, entre otros el respeto por esas creencias. Las mayorías no deben ser desconocidas, así como las mayorías no pueden desconocer que las minorías tienen su espacio. Si eso es así, ¿por qué suceden actos como el de la Catedral Primada de Bogotá? ¿Por qué debemos cuidarnos de no ofender a quien no es religioso pero por lo contrario quien no lo es sí tiene autorización para insultar o burlarse de quien profesa un culto? Este tiempo debe ser de reflexión para todos, independientemente de ser cristiano o no; el ejemplo de amor de Jesús, su humildad, sacrificio, sentido de justicia, desprendimiento, deben ser motivo de émulo. Cristo vivió, murió y resucitó, para otros solo fue un personaje histórico, pero el más influyente en la humanidad y dejó grandes enseñanzas. Esa reflexión nos debe guiar a la convivencia en paz, entender que es la unión y no el odio que divide, el respeto, la solidaridad, el reconocimiento, la opinión asertiva, la protección del medio ambiente, lo que nos llevará a ser mejores. Ese ejemplo debería iluminar los actos de los candidatos a la Presidencia, especialmente del que se jactó de haber tenido audiencia papal. ¿O fue estrategia electoral, así como la visita por interpuestas personas a La Picota, evidenciando una agenda oculta que delata la mala intención de quienes con indulgencia tratan de excorruptos con derecho a perdón social a culpables del saqueo del erario público, generador de las desigualdades que agobian al pueblo? ¡Reflexionemos y enderecemos el rumbo!