Tiempos de ebullición

La ONU confirmó en días pasados que el planeta había pasado de la era del calentamiento global a los tiempos de la ebullición global, producto del aumento de las temperaturas ocasionadas por el efecto invernadero. Según cálculos de instituciones europeas, julio de 2023 ha sido el mes más caliente en la Tierra desde que se tienen registros y en algunos lugares del globo el termómetro ha marcado cifras récord por cuenta del calor.

Probablemente, el punto de no retorno, del que tanto alertaron los científicos desde hace algunos años, ya haya sido atravesado por la humanidad en materia de emisiones de efecto invernadero y ahora lo que queda es seguir acoplándonos a un mundo cada vez más agreste para todos los ecosistemas que conocemos. Esto no es un detalle menor y no se trata únicamente de ajustar el aire acondicionado cuando sube la temperatura, de usar bloqueador solar y lentes oscuros en los días más soleados, o de estar más días en la playa en tiempos de intenso verano; sino que la situación amenaza la subsistencia misma de la especie humana.

Teniendo en cuenta este difícil panorama, la sostenibilidad, la adaptación al cambio climático, el desarrollo sostenible, la preservación de recursos naturales, entre otras, deberían ser eje de las propuestas de quienes se presentan no solo a la Alcaldía, sino a la Gobernación, Concejo, Asamblea y juntas de administradores locales. Aunque cada acción cuenta, no se trata solo de ver a candidatos posando para sus redes sociales sembrando árboles o con frases de carteleras de colegio resaltando la importancia de una buena relación con el medioambiente (mientras contaminan los territorios con toneladas de publicidad), sino de tener compromisos claros con las acciones que se necesitan para garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones.

En medio de esta contienda electoral, un buen ejercicio de cara a la ciudadanía sería un debate con los principales aspirantes a la alcaldía de Cartagena, guiado por expertos, en el que se discutan de una manera clara las grandes obras o iniciativas necesarias para que la ciudad asuma los retos que trae la crisis ambiental. ¿Qué proyectos necesitamos para controlar el ascenso del nivel del mar? ¿De dónde y cómo suministrar agua potable para los cartageneros del futuro y para los pueblos aledaños? ¿Cómo garantizar la subsistencia de poblaciones de pescadores ante el deterioro de los ecosistemas costeros? Son solo algunos de los desafíos que requieren de respuestas urgentes y concisas de quienes aspiran a dirigir los destinos de nuestra ciudad.

El reloj sigue corriendo y se necesitan propuestas concretas para navegar en la incertidumbre que vivimos por cuenta del clima. Así como es claro que el hambre no tiene color político, tampoco lo tienen las amenazas que ponen en duda la supervivencia del hombre.