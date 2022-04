¿Tierra de quién?

La zona insular de Cartagena es de los tesoros más preciados de Colombia, su belleza y encanto la convierten en un paraíso, paraíso del que muchos quieren ser dueños a poco costo, pero para sacarle gran provecho.

Medios de comunicación destaparon un escándalo que poca acogida ha tenido en Cartagena. Millonarios, poderosos y hasta presuntos delincuentes, se adueñan de las Islas del Rosario con la complacencia de algunas entidades que las entregan como si se tratara de un pedazo de carne que las aves de rapiña pueden devorarse sin compasión alguna.

El costo que pagan por amplios terrenos en las islas, es una burla con las comunidades que ahí residen, como los Orika, una población olvidada, excluida del desarrollo, apartada de la inversión y sometida a los intereses de quienes deseen usufructuarlas para su conveniencia. Pese a que están prohibidas las construcciones en esa zona, ya hay casas de hasta dos pisos, piscinas sin que Cardique, como autoridad competente haya dado autorización, pero entonces, ¿nadie vio cuando las hicieron? Dónde están las autoridades que deben hacer seguimiento a la protección de la zona insular de Cartagena, a dónde van a tener los inspectores de policía e incluso, la misma Alcaldía que no sabe qué ocurre en su jurisdicción.

La comunidad ancestral “Orika” requiere una escuela y vaya qué odisea que han tenido que enfrentar, porque para ellos sí existe la ley y hay autoridad. Cardique enfáticamente dice que “en la actualidad están prohibidas las construcciones de obras nuevas y ampliaciones en las Islas del Rosario”. Pero válgame Dios, esto solo aplica para la construcción de un colegio que necesitan los menores de edad de esa comunidad. Se puede vulnerar el derecho a la educación para proteger un terreno, pero no se puede hacer justicia para impedir que particulares construyan las grandes casas.

Y mucho ojo con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que no nos metan un mico que permita que con todas las de la ley, se terminen de quedar con las Islas del Rosario y que se convierta en otra zona perdida para los nativos, para los cartageneros. Y resulta absurdo, por ejemplo, la Isla Majayura y Totumo, fue entregada en arriendo a Alain Suaza, el zar del contrabando, que comprenden más de 8 mil metros cuadrados y pagaba la módica suma mensual de $1.700.000. Reitero, que el POT no sea la guillotina para las Islas del Rosario y el gran salvavidas para los interesados en sacarle todo el provecho posible. Se necesitan garantías y detalles claros sobre las especificaciones de ese documento, que al final del camino no nos digan que modificaron para construir la escuela y que de ahí en adelante no hay quien detenga las grandes construcciones en esa zona.