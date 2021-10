Tingo, tingo... ¿tango?

Hay unos juegos chéveres, bacanos, que enseñan a los niños, no solo a divertirse, sino a saber comunicarse con los demás, a ser líderes, estrategas y ágiles para solucionar cualquier problema, pero sobre todo, a asumir los compromisos y cumplir.

Con la gallinita ciega, por ejemplo, se aprende a que hay que tener cuidado con cada paso que se dé para alcanzar la meta. Gallinita, gallinita ¿qué se te ha perdido en el pajar? Una aguja y un dedal... Da tres vueltas y la encontrarás.

Quien tiene los ojos vendados debe concentrarse para no tropezar en el intento. El reto lleva a comprender también la importancia de los sentidos, de identificar bien a quién se tiene al frente.

En el juego de la peregrina hay que ser precisos para no caer en el lugar equivocado. La “libe para todos” en el escondido, es un grito de solidaridad. Lo mismo que en el salto de la cuerda, se necesita sincronización entre dos para que un tercero se eleve con destreza. Están también el de la bolita e’ uñita, el trompo y muchos más que se han quedado en el pasado por la llegada de los aparatos tecnológicos que consumen a los niños de hoy.

Al parecer, hay algunos políticos y funcionarios que nunca jugaron, o por lo menos no aprendieron los valores que dejan esos juegos. Son aquellos que le echan la culpa o le tiran la pelotita al otro y no gestionan por cuenta propia, no ejecutan, no solucionan.

Miren no más lo que pasa con la estatua del exbeisbolista Abel Leal, que perdió la cabeza después de recibir un balonazo hace más de tres meses. Hoy, nadie, absolutamente nadie se hace cargo de repararla. Lea aquí: ¿Quién le pone la cabeza a Abel Leal?: una pelota caliente en el Distrito

Hace poco pasó con una rama incrustada en las playas de Marbella, más de un mes allí y nadie movía un dedo. Luego de que este medio publicara un editorial, por fin apareció el consorcio de aseo, que en un principio dijo que no le correspondía, y la retiró.

Si eso pasó en una zona turística, ¿qué nos podemos esperar sobre la diligencia para arreglar la estatua de Abel Leal, que está en la Villa Olímpica? ¿No nos da pena como ciudad, que recientemente se cumplieron 49 años del jonrón de nuestra gloria de la pelota caliente, que marcó nuestra historia del béisbol en Bolívar, y que la noticia en la mayoría de los medios fue que aún sigue sin cabeza? ¿Lo retiraron? Esto pasó con el árbol incrustado en playa de Marbella

En el juego del tingo, tingo, tango, los niños evitaban quedar con la responsabilidad y se pasaban rápido el objeto, pero una vez se quedaba en sus manos, cumplían con la penitencia.

La cabeza que le falta a la estatua de Abel Leal es el ejemplo de que no aprendimos a jugar. Nos quedamos en el tingo, tingo, tingo, tingo, tingo, tingo...

*Periodista. Magíster en Comunicación. Twitter: @javieramoz