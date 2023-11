En el interior del país, cuando se desea conversar, las personas suelen decir: “Tomémonos un tintico, ala”; en el Caribe decimos tomémonos un café. Pues bien, para intentar firmar unos acuerdos “fundamentales”, para no destruir la institucionalidad, el presidente Petro debería invitarnos a fumar la pipa de la paz a todos y no a unos cuantos. Ese tintico, como dice Mauricio Lloreda (nov. 16 de 2023), debe comenzar “desde su propia orilla” citando las dudas de Iván Cepeda, María Jimena y los miembros de la USO. Agrego Yo y con la vicepresidenta Francia también. Es tal el despelote de tantas fugas de ideas a cada instante, desde la regla fiscal hasta los trenes elevados, que no sabemos realmente qué se propone. Las reformas sociales y el desmantelamiento de las FF. AA. de Colombia y la torre de Babel con más de 28 fuerzas insurgentes y carteles... el colombiano de a pie no tiene cabeza para entender y ver dónde está la proa. Las dudas de Iván Cepeda sobre un acuerdo nacional o, como diría Álvaro Gómez Hurtado, sobre lo fundamental, que debería partir de un principio: la agenda. El despacho del Palacio de Nariño es hoy un avión. Cumplir las citas, marcar un norte y antes de lanzar ideas temerarias, tener equipos de trabajo que elaboren las propuestas y que sean realizables. “Una comunidad es sostenible en el tiempo, y se consolida como experiencia gratificante y edificante, si las relaciones que a su interior tramitan sus miembros se fundamentan en la autoridad legítima y obediencia inteligente”, Alfredo Sarmiento (nov 15 de 2023). No sé cuántas mesas y comensales de diálogos tiene Colombia hoy, pero cada día son más las veces que antes del aperitivo, a fuerza de secuestros, homicidios, raposería y discursos altisonantes, se levantan de la mesa de dichos “diálogos”. Quien encara la autoridad del Estado perdió fuerza para conquistar al pueblo nuevamente; faltan poco más de 2 años, estamos cansados; la economía, sin soluciones contracíclicas, una pobre ejecución, siguen pidiéndonos más impuestos. No lo digo yo, lo dicen voces calificadas que nos hacen sentir miedo por nuestro futuro. Al momento de ser publicada esta columna debe haberse llevado a cabo el tintico entre el presidente Petro y el expresidente Uribe, ojalá la temperatura del café no haya estado muy caliente, que la lengua y los dedos no se hayan quemado, sea que necesiten de atención adecuada en salud y mucho menos que alborote la gastritis y el cerebro. La reforma del sistema de salud no es necesaria, se necesita es la implementación plena del sistema y su trazabilidad pertinente.

El discurso que hay zonas donde no llegamos los médicos es real, pero es que no llegan ni jueces, curas, profesores y ni las FF. AA., o sea no hay Estado en esas zonas. Para terminar por hoy, nos recuerda el mismo Alfredo Sarmiento: “La autoridad solo es legítima cuando aquel que la predica e invoca es el primero en actuar de manera consecuente; sin capacidad de dar ejemplo la autoridad se evapora”. Ojalá haya sido un tintico y no un carajillo.