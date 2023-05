Titulares engañosos

No le conviene al país la confrontación entre el presidente y los medios de comunicación. Como en todas las discusiones hay un poco de razón en ambas partes, pero es necesario bajarle el tono al debate público porque ni el Gobierno está imponiendo ningún tipo de censura, ni coartando la liberad de prensa, ni los medios son los responsables de las críticas al Gobierno de varios sectores del país. Creo que siempre es oportuna un poco de crítica a la falta de objetividad con que algunos medios titulan ciertas noticias.

Me refiero a los titulares porque estos siguen teniendo una amplia influencia en la opinión pública; no solo porque mucha gente no pasa del titular al contenido de la noticia sino sobre todo porque los titulares son los que salen cuando se “googlea” un tema y porque se reproducen con mucha facilidad en las redes sociales.

Unos cuantos ejemplos. El más controversial es el de los nuevos contratos de exploración de petróleo. La ministra de Minas ha declarado que no habrá nuevos contratos aunque en otras ocasiones ha afirmado que el tema está en estudio y que se definirá cuando se tengan los datos más recientes de reservas de petróleo del país.

Más allá de la ambigüedad de la posición oficial, lo que definitivamente no es cierto es que el Gobierno haya dicho que se va a acabar la exploración de petróleo; por el contrario piensa seguir con los cerca de 200 contratos ya firmados y está reactivando 35 que estaban parados. Sin embargo, el 19 de enero RCN dio un titular falso: “Anuncian que no habrá más exploración de gas y petróleo”. Semana, un poco más cautelosa lo plantea como pregunta: “¿Se suspenderá la exploración de petróleo?”.

El error trasciende a los medios internacionales. El 28 de enero el titular del Wall Street Journal fue “Colombia dice no a la exploración de petróleo”. De manera similar el Financial Times del 10 de mayo tituló así su reseña de una entrevista al nuevo ministro de Hacienda: “Colombia duplica su apuesta para dejar el petróleo y el gas”. Se le olvidó informar que el ministro dijo que este era un proceso de por lo menos 15 años.

Otro ejemplo es la forma como se reportaron el 10 de mayo los resultados de Ecopetrol. “Ganancias de Ecopetrol cayeron 13.6% en el primer trimestre de 2023”, fue el titular de El Tiempo; “Roa recibe Ecopetrol con caída de la utilidad” dio La República y “Cayeron las utilidades de Ecopetrol, el Estado recibirá menos plata” fue el de Cambio. Estos titulares no son falsos pero sí engañosos. Es cierto que las utilidades cayeron frente al año pasado (4.9%), la utilidad antes de impuestos subió 12%. La razón es que los impuestos aumentaron 44%. Por eso el Estado está recibiendo mucho más por la reforma tributaria.

No pretendo dar lecciones de periodismo, pero sí creo que titulares más objetivos contribuirían a un debate más desapasionado.