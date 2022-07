TLC CON USA

Muy importante el análisis promovido por Amcham de los 10 años del TLC de Colombia con Estados Unidos: perspectivas y retos. El desafío es incrementar el intercambio de bienes, servicios y el comercio para que sea la principal actividad Colombo- Americana.

Hay que cambiar el chip mental colectivo y atrevernos a construir empresas pequeñas, medianas y grandes con visión a exportar. Estados Unidos es el principal mercado de nuestros servicios y productos no minero energéticos. No podemos concentrarnos solo en flores y café, hay que aprovechar nuestras ventajas logísticas.

Colombia durante años tuvo insuperables restricciones gubernamentales para exportar. Impusimos sellos de reservas de carga, exigíamos 40% de anticipos para compras internacionales, y tuvimos seis impuestos imposibles de tramitar. Paralizamos nuestro comercio exterior.

Estados Unidos tiene como principal socio internacional a la China, y su comercio ha caído 21%. En 30 años Estados Unidos ha sido nuestro socio comercial, con más de US $300,000 millones de ventas. China tiene el 19% de las importaciones de Estados Unidos, México el 14%, Canadá el 13%. Colombia solo el 0.5%.

Las exportaciones per cápita de México a Estados Unidos son US$3.000, y las de Colombia no llegan a US $270. Por eso se creó: Ministerio de Comercio Exterior, Bancoldex, Procolombia y Proexport para un salto en nuestras exportaciones.

China, en la época de Mao, en un año tuvo 30 millones de muertos por hambre por su modelo económico cerrado. Deng Xiaoping cambió el modelo, abrió su economía y lograron un salto gigantesco con Zonas Económicas Especiales, apoyo a exportadores privados. Antes solo el Estado exportaba.

Colombia se cerró durante 30 años. Ahora hay una nueva mentalidad de hacer negocios con países amigos: “Friends shore”. Nos unimos a la economía de Estados Unidos que entendió que su principal socio tiene que ser Latinoamérica. La vulnerabilidad política de Estados Unidos por depender solo de Asia para suministro de productos los llevo a una grave crisis y los hizo virar hacia Latinoamérica. Es nuestra oportunidad.

La Región Caribe debe invitar a Tesla para que ubique una planta productora de carros en una Zona económica especial. Si queremos ser competitivos en el TLC como aliados para exportar a Estados Unidos debemos reubicar el aparato productivo en la región Caribe, para aprovechar nuestra cercanía. Exportar es crecer la economía, solo con un salto mental y herramientas del Estado al sector privado.

Nuestra ventaja es que de Barranquilla a Miami hay 5 días en buque, y de Barranquilla a Nueva York hay 8 días. Eso permite una mayor rotación de inventarios por ahorro de tiempo, y más exportaciones. Para exportar hacia Estados Unidos nuestra competencia no será Asia sino Europa como proveedores de servicios de calidad mundial, no solo ubicación.

Cada exportador debe construir su mercado para no perderse en la inmensidad de Estados Unidos, hay que identificar estrategias de venta. Saber muy bien a qué industria se le va a vender, en qué Estados somos competitivos y no llegar a clientes equivocados.

Lo más importante es atreverse, y el mercadeo cara a cara es imbatible. Tenemos que concentrarnos en agroindustrias y en productos con menor impacto en el cambio climático y con transición energética.

Colombia bajó 47% sus exportaciones a Estados Unidos en 10 años. No tenemos una adecuada estrategia exportadora, ni un sistema tributario estimulante y progresivo. También construir unas relaciones más igualitarias entre Colombia y Estados Unidos, cómo lo ha propuesto Biden en las importantes conversaciones con Petro.