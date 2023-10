Todo por hacer en Cartagena

Debe ser algo surreal y desagradable ganar una Alcaldía, no como respuesta al reconocimiento obtenido con las buenas acciones ejecutadas en posiciones anteriores, sino como resultado de la inversión de miles de millones de pesos prestados con alto interés por terceros a una campaña.

Un mediodía bajo un sol infernal, decenas de jóvenes no mayores a dieciocho años caminaban con banderas, camisetas y gorras alusivas a un candidato. Mientras observaba hervir sus zapatos con el calor del pavimento, pude notar en su expresión facial el repudio y la decepción por ganarse unos pocos pesos, absolutamente necesarios bajo las actuales circunstancias, caminando como esclavos por alguien cuya identidad no les significa nada. La democracia de la cual tanto hablan por todos lados en realidad no existe cuando los votos son el producto del dinero invertido y no de la decisión interna de cada ciudadano.

Pero bueno, la cháchara no sirve, tendremos a los mismos, así que solo queda exigirle al ganador pensar menos en las coimas y más en convertirse en alguien distinto, un ciudadano cuyas acciones ayudarán a mejorar la calidad de vida de las personas. Esa empatía, inexistente en los ladrones, lo convertirá en un candidato potencial a la Presidencia, alguien ausente de la enorme lista de corruptos e ineptos cuyas decisiones nos han hecho una población vulnerable a todo, desde la burla mediática por brutos, hasta la venta de nuestras niñas en las calles, como si fueran fresas llenas de plaguicidas.

Todo está por hacer. El elegido deberá concentrarse en problemas cuyas soluciones impacten muchos sectores. Disminuir el hambre y la carga de enfermedades, mejorar la calidad y la cobertura educativa en todos los niveles, gestionar de forma apropiada las basuras, sanear la ciénaga de La Virgen y la adaptación al cambio climático son frentes por los cuales empezar. Pensemos en macroproyectos enfocados exclusivamente hacia las zonas más vulnerables en lo social, protejamos el manglar como ecosistema multipropósito y rompamos el retrovisor pensando en el ahora y el futuro, sin perder esfuerzo ni tiempo en peleas bizantinas con el pasado y el Concejo distrital.

El alcalde debe igualmente pensar en no repetir los errores. Haber hecho muy poco por el pueblo donde nació, hacerse el loco por las mujeres que necesitaban atención médica o gastar fortunas en infraestructura nunca utilizada son un mal precedente. Pero ajá, eso es lo que hay. Arregle aquí todo lo que pueda y olvídese de las

de plata. A fin de cuentas, con tanta guerra y odio universal será difícil disfrutar el botín en el exterior. Quizá Cartagena sea el único lugar en donde estará relativamente a salvo de los violentos. Piense en ello y actúe acorde.