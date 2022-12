Todos los pescados tienen espinas

“... Y la culpa es del bocachico”, dice una de mis nueras de contextura delgada a quien le endilgan que come muchísimo, sin embargo, sus cuñados y hermanos están más gruesos.

Cuántos se apoderan y destruyen la ciudad y se persignan como santos impolutos apedreando como en la ley de Moisés a los encontrados en flagrancia o clavando en la cruz inocentes por interpretación, mandados o cobro de cuentas. Y cuando la ciudad al garete y colapsada acaricia la humanidad de todos, hay que llevar al monte de las calaveras a los “bandidos” para escarmentar y corregir, mientras muchos al mejor estilo de la guardia romana se aprovechan de sus pertenencias jugándolas al dado y festejando la libertad de otros.

Para qué hablar de la movilidad, sicariato, intolerancia, drogadicción, prostitución, desempleo, robos, sobrecostos, indiferencia, desaciertos, clase política; la transformación se inicia por nosotros, por nuestra sinceridad y que al finalizar este año deberíamos hacer el ejercicio.

Cuántos carros duermen en las calles del distrito, de cuántos espacios privados de uso público que eran parqueaderos y jardines se apoderaron los negocios en las vías principales sin pagar un peso, cuántas construcciones por encima de lo normal se disfrazaron con los altillos, cuántos impuestos evades al pago y cuánta doble contabilidad posees, cuántos fraudes de energía has hecho, cuántas veces has evadido la fila de espectáculos públicos para entrar más tranquilo, cuánto has ofrecido para que contraten a tu empresa sin ser legal la dádiva, qué sueldo le pagas a tu trabajadora doméstica o conductor, cuántos han difamado a su compañero de trabajo para quedarse con el puesto, cuánta usura cobras por prestar dinero, cuántos votos ofreces para que te pavimenten la calle o te den un empleo, cuánta recomendación pides para que ingrese tu hijo a la universidad, no importa que se quede uno mejor que él, cuánto monopolio afín a tu familia has armado en el transporte en empresas, colegios y hoteles, cuántas veces has invitado a tu profesor(a) a cenar para que te pase la materia, cuántas tesis has mandado a hacer para presentarlas como tuya en tu grado, cuántas veces te has copiado en los exámenes, cuántas veces parqueas donde te da la gana, cuántas veces eres formal para dejar salir o dar la vía a un vehículo de un estacionamiento o una escuadra, cuántos madrazos esgrimes cuando parquean delante de ti a recoger pasajeros, cuántas ideas y proyectos has presentado sin criticar.

Por eso en este fin de año reflexionemos, viajemos a nuestro interior y cada quien sabrá qué hemos realizado bien o mal y ponernos en los pies del Supremo o de la consciencia para iniciar el cambio que la ciudad necesita. El cambio se inicia por cada uno de nosotros.