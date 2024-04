Todos somos autistas

Este lema busca desestigmatizar a los NNA niños, niñas y adolescentes diagnosticados con la condición denominada Trastornos del Espectro Autista (TEA). El típico autista es un niño que desde temprana edad no progresa en el habla, no hace contacto visual, centra su atención en un objeto o repite movimientos sin finalidad. Estos casos varían en su gravedad, dando lugar al cuadro clínico que Leo Kanner, en 1943, describió como autismo infantil temprano. En 1944, Hans Asperger, pediatra y psiquiatra austriaco, describió un síndrome parecido pero menos grave que lleva su nombre, posteriormente se les denominó autistas de alto funcionamiento. Muchas teorías desde diversas perspectivas trataron de explicar el autismo, recientemente sabemos que se trata de un problema en el neuro-desarrollo que compromete, entre otras, las llamadas “neuronas espejo”, que no alcanzan a madurar oportunamente, impidiendo que el niño pueda interpretar las intenciones o los sentimiento propios o de otros y responder apropiadamente a las exigencias que en este sentido le plantea la sociedad para incluirlos; es lo que conocemos como “Teoría de la Mente”, es una facultad que desarrollamos entre los 3 y los 5 años. Todos, algunas veces, fallamos en la interpretación de las necesidades de los demás y no somos atentos con el otro, parecemos autistas.

Los manuales internaciones de clasificación de enfermedades mentales han borrado la frontera entre autismo típico y el síndrome de Asperger, clasificándolos hoy a todos como Trastornos del Espectro Autista. Desde el punto de vista de la salud pública, el enfoque de los autistas plantea desafíos, especialmente para las escuelas que no cuentan con una planta de profesores y administrativos entrenados en el manejo de estos casos, teóricamente son el 1% de la población mundial, pero que en realidad en clínica descubrimos que hay un tremendo subregistro.

La mayoría los NNA que tengan dificultad para exhibir empatía podrían caber en esta categoría; casi todos a los que les cuesta comprender el sentido de las órdenes, también; así como aquellos que no interpretan las emociones de los demás y son incapaces de autorregular las propias. Estos NNA pueden ser aventajados en algunas materias y en cambio les va muy mal en otras; son propicios a ser víctimas de bullyng; siendo adolescentes, algunos, para protegerse de la frustración que les causa no estar incluidos, se aíslan, compensan siendo buenos estudiantes, pero otros se refugian en el alcohol y en sustancias psicoactivas.

Si bien los slogans o parrillas son instrumentos valiosos para la difusión de pautas de salud mental, los programas deben apuntar seriamente a intervenir las escuelas, exigiendo entrenamiento docente en esta y otras condiciones psíquicas, y así mejorar nuestros indicadores en salud mental, en especial los de violencia.

*Psiquiatra.