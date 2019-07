Toma o déjalo

Cuando se nos explicaba hace casi 30 años en que consistía la economía de mercado, la necesidad de que el estado abandonara la actividad económica en favor de los particulares, y se dedicara a cumplir su función social y reguladora porque era un competidor imparcial y poco competitivo, lo entendimos. Uno de los asistentes habló de posición dominante, y la respuesta no se hizo esperar: para eso estaba la competencia (el mercado) y el estado con su capacidad normativa y sancionatoria.

Al respecto hay que entender y separar lo que es tener una posición dominante en el mercado, que podría conducir a monopolios, y la posición dominante que ejercen los agentes frente a los consumidores. La primera es un asunto de las comisiones reguladoras, y la segunda, de sanción por parte de las superintendencias respectivas. Incuestionable el discurso, pero ¿de dónde saldrían los ángeles que hicieran posible esto?

El mercado ha venido funcionando en regular la calidad y los precios, no hay duda; pero en atención al cliente, no. El mecanismo de ‘derecho de petición, recurso de reposición, y de apelación ante la superintendencia del caso’, no está funcionando: lo prostituyeron abogados recién egresados que nunca acertaban con respuestas prototipos para cada tipo de queja. Los calls centers que aparecieron en su ayuda, no resuelven nada; son informantes, mentirosos algunos, y la web, excluyendo a la banca, ha venido perdiendo su capacidad de gestión.

Como los abogados se habían automatizado por puro facilismo, y los minutos cuestan dinero, ¿por qué no reemplazarlos del todo por robots? se preguntaron, y... ¡zas, dicho y hecho! Lo último, The state of the art, son los robots virtuales que utilizan el chat en línea y el WhatsApp, peor que todo lo anterior. Me he acordado, a raíz de esto, de una sentencia que se atribuía a los países con regímenes comunistas que dice así: “Mientras el estado simule que nos está pagando, nosotros, los obreros, simularemos que trabajamos”, y he concluido que la sentencia aplica, también, en el régimen capitalista a los empleados estatales, y a los particulares en empresas que tienen contacto con el público, reforzándose perniciosamente: el abuso creciente de la posición dominante en el comercio de bienes materiales, y en los suministros de servicios públicos y privados, y la inoperancia de las instancias estatales encargadas de impedirlo.

Me temo que todo se debe al desprecio total por el trabajo ausente de estímulos intrínsecos, y la posibilidad creciente de automatizarlo, y al énfasis puesto en la obtención de placer de todo. Estamos en una situación desastrosa con tendencia a agravarse. Una situación de, si quieres recibir bienes y servicios sométete o renuncia a ellos. ¿Será que tendremos que resignarnos a que el mercado en el mediano plazo vaya resolviendo, y nosotros entendiéndolo?