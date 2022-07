Tontín a Uribe: “¿Y mi prima?”

Tontín, de 70 años, jubilado de Colpensiones, retorna con sus pregunticas incomodas. Él insiste en que le castraron su prima de mitad de año y jamás claudicará hasta su penúltimo aliento.

Desde cuando, en 2005, el presidente Álvaro Uribe eliminó, de un plumazo, la mesada 14 a los jubilados, Tontín no pierde la fe y cada año hace fila en el Banco Popular, soñando que, ¡ahora sí!, sus derechos de petición y tutelas restituirán su prima de junio. Arrastrando los pies llega a su hogar con las manos vacías y la esperanza marchita, jurando no darse por vencido ni aún vencido: insistirá en recuperar lo que, injustamente, le arrebataron.

Ahora Tontín le escribió, directamente, al doctor Álvaro Uribe Vélez convencido de vencer en su lucha desigual. Estas son las pregunticas:

1. Presidente: trabajé desde jovencito, de sol a sol y, al preguntar por los descuentos a mi sueldo me tranquilizaron: “Es un ahorro obligatorio para cuando te pongas viejo y achacoso”. Entonces, si esa plata representa mis ahorros, no una limosna ni subsidio del Estado, ¿por qué me la trasquilaron?

2. ¿Por qué si el costo de la vida sube y sube, a nosotros nos aumentan una pichurria? Eso es ilegal.

3. Desearía encontrarme con usted, cara a cara, y preguntarle: ¿Por qué no buscó otras soluciones en el país de la corrupción y sueldos astronómicos de funcionarios públicos, entre ellos el suyo; ministros, embajadores, congresistas?

4. Trabajé intensamente durante 35 años. Estudiaba de noche, llegaba a casa cuando todos dormían, ¿así premian mi infatigable esfuerzo?

5. Es tiempo de lluvias y truenos, el techo de mi casa, desplomado; compro medicamentos negados por EPS, pago la prima de junio a quien nos lidia, cumpliendo, estrictamente, la ley laboral y, a nosotros, ¿quién nos da la mano?

6. El arponazo a las pensiones fue hecho notorio, frente a los honorables magistrados de las altas cortes. A propósito, ¿cuántas primas y gabelas tienen al año?

7. ¿Será que el nuevo Presidente restablecerá nuestros derechos pensionales? No hay cuerpo que aguante ni jubilado que lo resista.

8. ¿Qué ocurrirá con mi nuera, quien trabaja desde la madrugada hasta muy entrada la noche?, ¿restituirán sus recargos nocturnos y prestaciones sociales? Usted decretó que las penumbras no comenzaban a las 6 p.m., sino a las 9 de la noche, modificando el Génesis de la Sagrada Biblia.