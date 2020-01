Tope maximo de pensiones

La Corte Constitucional, mediante reciente sentencia de unificación SU - 575 de 2019, enfatizó que el Artículo 48 del Acto Legislativo 1 de 2005 reformó la Constitución Política, con lo cual queda claro que después de 2006 ninguna mesada pensional puede ser superior a los 25 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Corte analizó nueve tutelas por supuesta violación al debido proceso, argumentando que aunque una mesada pensional resulte superior a 25 salarios mínimos, el fondo de pensiones no puede reajustarla unilateralmente y sin agotar un proceso administrativo que permita la defensa y la contradicción. Una de aquellas ataca la decisión del Consejo de Estado, por considerar que no aplicó la sentencia C-608 de 1999, en la que los mismos magistrados ordenaron reliquidar la pensión del excongresista Luis Javier Velásquez Restrepo, teniendo en cuenta su último salario, y le concedió mesadas superiores a los 25 salarios mínimos.

Con fundamento en las tutelas la Corte dijo que: i - un acto de ejecución no crea, modifica o define situaciones jurídicas, sino que se limita a cumplir órdenes judiciales que hacen tránsito a cosa juzgada; ii - no es procedente acudir a la tutela para cuestionar actos administrativos particulares, solo atacables por vía administrativa según el Código Administrativo y de Procedimiento Administrativo; iii - cuando se cuestionan actos administrativos de ejecución de sentencias, no se está frente a la voluntad de la administración, sino ejecutando la decisión judicial. La Corte considera que solo se trata de dar cumplimiento a providencias judiciales, en las que la autoridad administrativa acata la sentencia C-258 de 2013, que deja en firme, el monto máximo de las pensiones en Colombia.

Se trata de cumplir normas constitucionales con efectos erga omnes, “meros actos de ejecución derivados de las sentencias C-258 de 2013, y 320 de 2015, que tienen en cuenta el reajuste; “Si una mesada pensional supera el tope, acatando la ley, se debe ajustar de manera automática, sin que sean necesarios procesos de reliquidación, toda vez que se trata de un mandato constitucional de obligatorio cumplimiento”. “El asunto había hecho tránsito a cosa juzgada, y las acciones carecen de objeto”.

El magistrado Alberto Rojas salvó su voto diciendo que, si bien es cierto se debe respetar el precedente, en el Estado Social y Democrático debe valorarse el derecho adquirido y el principio de confianza legítima en el sistema de seguridad social. No obstante, los derechos adquiridos reconocidos por la Corte Interamericana como derecho a la propiedad, no es absoluto y puede ser objeto de limitaciones legales. Los Estados deben buscar un justo equilibrio entre ‘interés social’ e interés particular. Seguramente a la Corte volverá este debate.