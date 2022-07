Transición energética y biodiversidad

El gobierno entrante ha propuesto suspender actividades relacionadas con el extractivismo, convencido de poder ingresar a una nueva etapa de generación y utilización de energías limpias. Esa será una de las primeras cosas que Petro tendrá que recular. En primer lugar, el grueso de nuestra economía está basado en la extracción de recursos naturales y no hay nada que pueda, en el corto plazo, reemplazar esas finanzas. Lo más grave no es local, la geopolítica actual, con las restricciones sobre los combustibles rusos, requerirá que países como el nuestro impulsen las grandes economías con más operaciones de extractivismo, incluyendo las no convencionales.

Nuestro modelo económico emplea las pírricas utilidades el extractivismo, las regalías, en generar desarrollo. Sin embargo, al menos en ciencia y tecnología, el manejo de estos recursos ha sido desastroso, con pocas cosas por mostrar. En un país megadiverso, educación, ciencia, tecnología e innovación es lo único que podría crear una plataforma sólida para una transición energética, dado que el conocimiento es esencial para brindar competitividad a nivel internacional.

Es tonto hablar de transición energética cuando el país genera, en comparación con las grandes potencias, muy poco dióxido de carbono. Y lo que es peor, el carbón que emplean otros países para obtener energía casi lo regalamos, y en retorno, recibimos los embates del cambio climático, sumado a un pasivo ambiental que no podremos recomponer en siglos, incluyendo pérdida de territorio en función de los cráteres mineros, hasta el momento, con un área superior a todo el Archipiélago de San Andrés y Providencia.

El uso de energía solar con baterías de plomo está lejos de ser limpia, y ni hablar de los problemas ambientales de los parques eólicos. Tampoco es cierto que nuestros bosques sean parte de la salvación en materia de captura de carbono. La deforestación está aniquilando la capacidad del Amazonas, y de otros bosques que aún quedan en Colombia, para atrapar dióxido de carbono, y será un desafío reversar esta tendencia. Por supuesto, es un error garrafal considerar a nuestros bosques como simples máquinas para absorber el carbono atmosférico. Ellos constituyen nuestra Arca de Noe hacia el futuro, allí está la solución al cáncer, la actual y las nuevas pandemias, así como las posibilidades de emprendimiento necesarias para un verdadero desarrollo sostenible.

Los gobiernos anteriores nunca debieron regalar el carbón a cambio de inundaciones y sequías. Con empresas nacionales pudo generarse energía en termoeléctricas a pie de mina, permitiendo alcanzar avances significativos en generación de conocimiento, preparándonos así para una transición energética, sin necesidad de sacrificar a los ríos con hidroeléctricas, al menos hasta que arriben los reactores nucleares en miniatura.