Traumas de experiencias dolorosas

Y fue cayendo el silencio después de que el COVID-19 hizo de las suyas, entró sigiloso a nuestras vidas y una vez se apoderó de la humanidad, perdió el pudor e hizo estragos.

A unos los miró con complicidad, a otros les ofreció otra oportunidad, pero a muchos sin compasión, se los llevó dejando un vacío irremediable entre familiares y amigos. Las cosas deben continuar, la tragedia pasa a ser un capítulo más y así, de época en época, aparecen los enemigos camuflados bajo un rostro insignificante y después sacan sus garras y empiezan las cosas a complicarse.

Y bueno, ahora llega la tercera dosis de la vacuna y el Gobierno nos hace un llamado para que acudamos a los centros y puestos de vacunación para que aseguremos más nuestra estadía en esta tierra, una tierra que arrastra desde hace muchas décadas un sentido de impertinencia por la no pertenencia y por la dejadez de la mayoría en darle fuerza a una nefasta realidad por no querer saber nada de las cosas donde supuestamente “siempre pasa lo mismo, la corrupción corroe y la saga política se debate la primacía en cabeza de su líder”.

Y aparecen nuevos partidos políticos y los que están en desuso buscan alianzas y los que se quebraron por ideas poco convincentes, buscan a quién trepárseles y empieza así la bagatela entre los cerebritos armalotodo, entre los estrategas de retóricas barrocas con lenguajes cortopunzantes sacándose los trapos al sol.

Pienso que esto que no es un virus, es peor que una plaga que arrasa con todo y lo peor de todo es que es silenciosa, vacían las arcas y las muertes por desnutrición, hambruna y ambientes insanos se dan sin que muchos la noten y en el caso de llegar a salir a flote, se buscan las interminables excusas para que legalmente todo quede amparado bajo la normatividad. Luego entonces, así como la vacuna, el voto, deberían ser obligatorios, aunque la vacuna tenga sus escépticos, cosa que es muy válida, en política la mayoría somos escépticos, sin embargo, deberíamos ser responsables con nuestra decisión y no permitir que con nuestra abstinencia, sean los pocos quienes decidan por nuestros destinos, porque nos quejamos a toda hora, pero no salimos a votar, gran parte de la juventud lo hace, pero a otros poco les interesa porque ven su futuro más asegurado en el exterior y no le apuntan a su compromiso de buen ciudadano, aunque su voto sea en blanco por desconocer lo vano o profundo de las propuestas de los candidatos a la presidencia de Colombia, que es a la que me estoy refiriendo en este escrito.

Ya está bueno de virus, de plagas, de contagios, sería hermoso ver caer la tarde con sosiego y reposo donde todos seamos-somos-seres-personas, con oportunidades para tener un buen vivir.

*Escritora.