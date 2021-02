Tribunales empresariales y derechos humanos

Hace casi un año, el 18 de febrero de 2020, tuvo lugar en Cartagena la celebración de los 50 años de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En ella se discutió “el proceso de integración andina y los mecanismos de solución de controversias” y se identificaron duros retos para consolidar la integración regional. Entre ellos, el más llamativo es la creación de tribunales de inversión (TI).

Los TI constituyen una apuesta de amplia acogida en el mundo de las naciones. Liderados por el Banco Mundial y su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, muestran desde 2011 un notorio aumento en el registro de casos contra los Estados. En promedio, se registran más de 30 casos anuales, con picos de 50 casos en 2012 y 2015. Los acuerdos integracionistas como el antiguo NAFTA, hoy USMCA, y los acuerdos bilaterales firmados por la Unión Europea como el CETA, mantienen con éxito mecanismos que resuelven disputas sobre inversiones.

Además del avance del Derecho de Inversiones alrededor del mundo, la CAN apunta a crear su propio tribunal de inversiones. No obstante, instaurar un órgano de esta naturaleza en un sistema de integración que gestiona un alto movimiento de propiedad intelectual mediante la vía de interpretaciones prejudiciales no guarda ninguna relación estrecha con la realidad actual.

Los TI están configurados desde el punto de vista del Derecho Económico Internacional para la estricta defensa de los inversionistas extranjeros en foros para que el derecho interno de un Estado no intervenga en la judicialización de la supuesta afectación a la inversión extranjera en disputa.

Una realidad que lastra el mayor centro de disputas arbitrales sobre inversiones internacionales (el CIADI) es la falta de precedentes claros a la hora de reconocer derechos humanos afectados por las inversiones directas en un país receptor. La mayor respuesta a este vacío es el planteamiento, en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de un tratado que contempla un tribunal con competencia en asuntos sobre empresas y derechos humanos.

Por todo ello, no parece razonable que después de que los académicos del mundo se han encargado de develar la insuficiencia de los TI en la protección del medioambiente, del derecho de las comunidades protegidas y otros Derechos Humanos, la CAN pretenda poner en marcha un proyecto que solo mira el enfoque de la inversión.

Así las cosas, es mejor crear una propuesta de contención judicial para problemas entre las empresas y los derechos humanos que conozca también de los problemas de inversión extranjera.

