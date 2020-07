Turismo degollado

Poco ha sido tan triste en la pandemia, como el colapso del turismo. Son 1,500.000 de empleos que se han esfumado. En Bogotá, impacta el cierre de restaurantes de los Rausch, pero la mortandad en el sector se extiende por todo el país: hoteles, empresas de aviación, restauradores, club nocturnos, etc. No se viaja ni al Caño Cristales, que debe estar en su máximo esplendor y donde no hay COVID-19.

No se cuestionan las medidas de seguridad impuestas por el Gobierno. Prevenir contagios es prioridad. Se señala solo que el turismo es el segmento más golpeado del país y el patito feo. Representó en 2019 el 4.1% del PIB, aparte de que era el sector de la economía de mas rápido crecimiento. Este año será una fracción. Está abocado concursos de acreedores y, en el empleo, a una mortandad como invasión de Atila.

El año pasado llegaron al país 4.200.000 de visitantes extranjeros. Aumentaba en más del 10% anual. Desaparecieron. Con suerte, empezaremos a verlos llegar a fin de año y a cuenta gotas. La atención se centra ahora en el turismo nacional que representa más del 50% del total de la demanda. Hay que abrirlo sin timidez donde no reine la pandemia. No hay razón para que un turista de Medellín no pueda asolearse en las playas de Tolú.

Conviene recordar que por décadas el turismo fue un sueño, más que todo de la Costa Caribe. En el interior se le rechazaba por culturalmente contaminante, v.g. el propio Alberto Lleras. Además, quién iba a querer venir mientras el narcotráfico bombardeaba y las bandas criminales secuestraban y masacraban. Cuando se recuperó la confianza internacional, los turistas extranjeros comenzaron a llegar, sobre todo a Cartagena entronizada como patrimonio cultural de la humanidad. Recibió 500.000 en 2019. Los nacionales sumaban tanto como los visitantes del exterior. Con el flujo, la infraestructura hotelera se multiplicó por treinta. Vacía.

El COVID-19 ha sido arrasador. Son impactantes las fotos de las calles desoladas del Centro, que eran un hervidero. En la Colonia, Cartagena no recibía turistas. Don Sancho Jimeno combatió a unos franceses que arribaron con aviesa intención en 1697. En la ciudad, sin el turismo no hay vida. Hasta hace poco representaba un tercio de su economía y era una máquina de empleo. Más de la mitad de la población recibía ingresos de él, incluidos los indirectos. El tejido urbano, nunca muy cohesionado, está feneciendo. Las políticas de reapertura turística deben iniciarse por Cartagena (y Santa Marta), con énfasis en transporte internacional y local, y con transfusiones para los agentes turísticos locales mientras regresan los turistas, desde hoteles hasta guías que están boqueando.

Nadie está seguro del liderazgo del actual excéntrico alcalde, pero se sugiere que deje de estar fabricándole corruptelas a su antecesor, donde no las hay, y se concentre aconductado en el hoy, comenzando por demoler Aquarela. Si se distrae no hay futuro y presidirá el degüelle de un turismo cartagenero laboriosamente madurado.