Turismo: nuevos horizontes

Aplaudimos el diálogo, la búsqueda de consensos y concertación que desde diversos gremios del turismo e instituciones públicas, privadas y mixtas se empezaron a desarrollar desde hace algunos meses y que la semana anterior se divulgaron a través de los medios de comunicación, con información sobre los primeros avances de dicho proceso. Nos animan estos esfuerzos y confiamos que sus promotores y gestores no solo no desfallezcan, sino que puedan proponerse metas con resultados a largo plazo. Tenemos que aprender entre nosotros a dialogar, a ponernos metas y llegar a acuerdos, a escuchar a otros, a construir de manera colectiva, inicialmente sobre aspectos básicos, para ir aprendiendo a avanzar sobre temas más complejos y tal vez menos atractivos. Es imprescindible para todos los actores asumir claramente que nadie, por sí solo, tiene las soluciones, las herramientas o los instrumentos para incidir positivamente en hacer de nuestro turismo lo que todos deseamos, un sector económicamente dinámico, generador de empresas y de bienestar social, culturalmente sólido en cuanto se apoya y fortalece nuestras manifestaciones y expresiones, socialmente generador de bienestar y, por lo tanto, con horizontes de acción a mediano y largo plazo.

Sabemos que es mucho más fácil destruir que construir, más fácil descalificar a otros que reconocer sus logros y acercarnos a ellos. La desconfianza en los demás, incluyendo a las instituciones, es tal vez la acción más potente para demoler personas, proyectos o procesos colectivos, en especial cuando de por medio están intereses y expectativas personales, pero a nivel de sectores claves para la vida de una sociedad, como en este caso lo es el turismo para Cartagena, no se puede seguir navegando sin brújula o actuando en función de lo que pasa cada día y mucho menos operando en forma aislada o individualmente.

El turismo como muchas otras actividades económicas requiere en forma imprescindible construir acuerdos básicos, diseñar lineamientos sensatos, establecer consensos que involucren a todos los actores de la cadena y en especial con metas claras para la gestión desde lo público, de tal forma que todos tengan reglas de juego precisas para fortalecer y dinamizar su crecimiento y expansión.

En esta labor, que no debe desfallecerse por ninguna razón, deben caber todos, no importa que no estén en todos los momentos ni para todas las acciones. Aquí no debe sobrar nadie, todos son valiosos, empezando por las instituciones públicas del orden nacional y departamental, pero se requiere del compromiso honesto y con visión de largo plazo de los actores locales, como el Concejo y la Alcaldía. Por ello pensamos que los próximos meses serán determinantes para que, por fuera de las promesas, el engaño o las ambiciones personales se actúe pensando en el largo plazo y no en las promesas de una campaña electoral.

*Sociólogo.