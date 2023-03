Twitter y política es una mezcla peligrosa. Explosiva en no pocas ocasiones. Usted une en la misma frase a un político al que se le calienta la lengua rápido con una red social que le permite dar salida a sus opiniones de modo inmediato y el resultado puede dinamitar una carrera política, organizar una crisis internacional, provocar que medio país se lance al cuello del tuitero y causar todo tipo de desgracias. ¿Es prudente que los líderes políticos sean aficionados a tuitear?

Posiblemente, no. Si en la vida en general es prudente dejar que se enfríen los ánimos antes de dar una respuesta o una opinión, en política lo es aun más. Los ciudadanos, al menos los ciudadanos sensatos, no quieren como gobernantes a personas de gatillo fácil, que disparan antes de preguntar y que se dejan llevar por la pasión del momento. La política exige mesura, contención y prudencia. Un presidente no es un ciudadano de a pie, no es un columnista de opinión, ni siquiera es un intelectual o un famoso cuya opinión merezca la pena ser escuchada. Un presidente representa a todo un país, dentro del cual hay diversas tendencias, opiniones e ideologías, y se le debe pedir que, como representante de todos, se comporte de un modo especialmente mesurado, lo cual demanda muchas veces morderse la lengua y no decir lo que se piensa.

Eso es muy difícil de conseguir cuando veinticuatro horas al día llevas encima un aparatito que te permite que sepan tu opinión de manera instantánea los cincuenta millones de colombianos. La tentación de pensar me van a oír, yo no me quedo callado, todos están esperando que diga algo, es muy alta. El riesgo de soltar una ocurrencia, una imprudencia o, simplemente, una estupidez es colosal. Por eso, en casi todos los países los políticos relevantes tienen una cuenta oficial manejada por profesionales. Pero también en casi todos los países esos mismos políticos tienen una cuenta privada en la que dicen lo primero que se les ocurre sin control alguno. Es el signo de los tiempos, el deseo populista de relacionarse con el pueblo en primera persona y sin intermediarios. Twitter y caudillismo van casi que necesariamente unidos en la realidad política del presente.

Lo bueno es que la incontinencia tuitera nos permite saber mejor que ningún otro método en manos de quien estamos. Lo malo es que, después de saberlo, no podemos hacer nada por evitarlo.