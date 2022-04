La guerra, maldita guerra. La coyuntura no nos está dejando ver la historia. Tratando de entender lo que nos pasa, no solo allende frontera, Ucrania; en Colombia nos matamos entre nosotros mismos. El odio no tiene justificación, máximo una explicación, pero nunca justificación.

En el caso de Ucrania una invasión gigantesca contra un posible estado débil, se le creció el enano al tirano, pero basta con leer ciertas historias como la de Isaac Jacob Blumenfeld magistralmente expuesta por Angel Wagenstein en “El pentateuco de Isaac”, que me recordó la famosa película La vida es bella de Roberto Benigni (1997). El autor nos describe cómo un hombre sencillo y judío, aprendiz de sastre vivió dos guerras mundiales y tuvo 5 nacionalidades diferentes por causa de las tiranías. Pasó de ucraniano a austriaco bajo el imperio de Francisco José, austrohúngaro; polaco, ruso y alemán siendo un hombre ucraniano. Un hombre judío de una ciudad de Ucrania, Leópolis, más pequeña que Cartagena, pero en un entorno del oro cereal, música alegre, mujeres granjeras fuertes y hacendosas. Isaac Jacob, Itzik, sobrevivió por el buen humor a pesar de la ignominia.

Ucrania, siglo XIII, fue arrasada por los mongoles y luego reconstruida por los cosacos, pueblo guerrero de eslovacos y nómadas, pero encontraron en Ucrania la posibilidad de un desarrollo agrícola. Cosaco, del eslovaco, significa hombre libre. Por lo tanto, para Putin tratar de “suprimir” la libertad de un ucraniano la encontró difícil. Son personas que se tienen confianza a sí mismo.

Hoy un actor, Volodímir Zelenski, lidera contra un gigante, una batalla desigual. Putin, que no deja de tener el espíritu expansionista y nostalgia del pasado superado, cuyos modelos sociales han sido reiteradamente demostrados que fracasan. No voy a pecar de ingenuo, existe un trasfondo económico del que autores muy versados han explicado muy bien en la prensa escrita y los medios sociales. Pero quiero resaltar ese hombre judío que libró tantas batallas durante las dos grandes guerras fue su resiliencia.

“Un día se borrará el dolor de esta guerra, la más terrorífica de todas, llegará el momento en que su recuerdo acabará pareciéndose a la molestia obtusa de los viejos reumas, porque la gente tiende a olvidar lo malo, porque si pensáramos todo el tiempo en la muerte y en los seres desaparecidos, los labradores dejarían de labrar, los jóvenes de enamorarse, los niños dejarían de deletrearlas palabras, este precioso rosario de inteligencia”*.

El hilo conductor de este libro y de esta guerra le viene como ejemplo a nuestro país, donde algunos ideales se confunden con el sistema político, lo cual puede llevar a materializar el borrar todo para comenzar como “tabula rasa”; que todo cambie y no cambie nada. Como Ucrania, somos una nación de gente buena, regiones que se han ido construyendo poco a poco y lo mucho que se ha conseguido puede desaparecer más rápido de lo que pensamos con un bombardeo político que llevaría a la ruina al mismo estado colombiano.

*El pentateuco de Isaac, página 19.