¿Ulises desatándose...?

Homero narra en la Odisea que Ulises -para evitar sucumbir al canto de las sirenas- se amarra al mástil de su barco, prohibiendo a su tripulación desatarlo así lo pidiera. Jon Elster utiliza este mito para simbolizar los “precompromisos” que utilizamos para impedir que nuestra “racionalidad imperfecta” (individual o colectiva), nos impulse a actuar contra nuestros intereses en momentos de debilidad de la voluntad: como cuando se entregan las llaves del auto porque se va a ingerir alcohol.

En los Estados democráticos y constitucionales, igualmente se suele “atrincherar” derechos (humanos y fundamentales) y libertades (individuales y políticas), y establecer sistemas de “frenos y contrapesos” para limitar el poder, previendo que los ciudadanos (“pueblo”) seducidos por el populismo, la demagogia, etc., puedan sucumbir ante regímenes autoritarios, como sucedió en Venezuela y Nicaragua.

Digo lo anterior, a propósito de la “crisis ministerial” y -según advierten periodistas, analistas y políticos- la “radicalización” ideológica del presidente, que a muchos preocupa. Sobre el particular, tres comentarios.

Primero, que es legítimo que un presidente se rodee de quien le brinde confianza. El presidente Petro había justificado amarrarse al mástil de los partidos tradicionales y rodearse de ministros ideológicamente distantes, con la siguiente frase: “Si nos asilamos, nos tumban”.

Segundo, que es sano para el país y la democracia tener un gobierno coherente ideológicamente, porque hasta ahora lo que había era un “gatopardismo criollo”: burocracia y puestos a cambio de aprobación de proyectos. En adelante le toca al gobierno debatir, convencer y consensuar con el parlamento sus propuestas. Ahora bien, si la estrategia es negociar burocracia al detal con los parlamentarios, sería el gran fiasco del “gobierno del cambio”.

Tercero, que está en el fuero del presidente desamarrar las ligaduras autoimpuestas con los partidos y la centroizquierda, pero dudo mucho que pueda desatarse del mástil de las instituciones políticas y legítimamente establecidas por la Constitución (legislativo, judicial, órganos de control). Uribe tuvo mucha más popularidad y poder, y las instituciones resistieron.

Post scriptum: El gobierno se sigue equivocando al creer que tiene un mandato ‘popular’ más amplio del que realmente tiene, pues ganó no en primera, sino en segunda vuelta, por un margen estrecho y con apoyos “cuestionables”; al pensar que con su elección se aprobaron de facto todas sus propuestas; al no comprender que controla solo un poder, no el Estado, no el Congreso donde es minoría y donde confluyen expresiones ideológicas divergentes y/o antagónicas, que tienen igual legitimidad democrática; finalmente, al exagerar su poder en la calles, pues hoy ese respaldo no es tan evidente, y las encuestas –que pronosticaron su elección– muestran un índice de desaprobación altísimo de su gestión.