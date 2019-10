Estando el tema político tan delicado estas últimas semanas, pienso que es mi deber hacer el último esfuerzo por intentar aprovechar la columna para convencer a los jóvenes (y a los no tan jóvenes) a que salgan a votar. Quiero intentar convencer a los más jóvenes porque son los que siento que más han perdido la confianza y el interés por la ciudad.

Cartagena es una ciudad maravillosa que nació gracias a la grandeza del mar. Ciudad llena de magia e historia que hoy se encuentra navegando perdida y sin rumbo fijo. No hemos tenido un líder. No hemos podido hacer sentir a los cartageneros lo que sienten los habitantes de Medellín o de Barranquilla, quienes a pesar de los problemas que también los agobiaran, tienen sentido de pertenencia y cuidan a sus ciudades. Cartagena necesita amor y respeto. Los últimos años, solamente le hemos dado la espalda y le hemos dado amor solo cuando nos conviene.

Mañana será un día importante que no va a marcar un cambio evidente o inmediato, pero sí debería demostrar que nuestra sociedad está cansada. A lo mejor puede que no gane el líder que Cartagena necesita (ojalá me equivoque) pero si debiese marcar precedente en las votaciones, demostrando que los cartageneros quieren hacerse sentir y que votarán por quien consideren que sea el mejor candidato y no por quien alguien les dijo que votara.

Me habría gustado que tuviéramos menos candidatos a la Alcaldía. Por lo menos la unión habría sido mejor, tomando en consideración que en últimas lo que todos quieren es lo mejor de la ciudad. Pensaría que podría haber sido más fácil. No sé si fue un tema de egos o simplemente no poder definir quién sería la cabeza. Lo importante será siempre, que pase lo que pase, los que pierdan se unan a la causa en lo que se pueda y trabajen por ayudar a la ciudad (aun cuando eso sea destituirlo si es necesario). Nos hemos enfocado mucho en la importancia del cargo a la Alcaldía, pero siempre he considerado que de nada sirve un buen alcalde si el Concejo no es bueno también. Mañana, a la hora de elegir un líder para la ciudad, también es importante ver por quiénes van a votar para el Concejo. Puede llegar a ser hasta más importante que la Alcaldía. Ya lo he mencionado en otra columna, pero vale volver a mencionar que sobre el Concejo recae “la función de reglamentar la prestación de servicios a cargo del municipio, adoptar los planes y programas de desarrollo económico y social y obras públicas, autorizar al alcalde para celebrar contratos, reglamentar los usos de los suelos y vigilar y controlar actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles, dictar las normas necesarias para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio”.

Votemos a conciencia y tratemos de hacer lo mejor por Cartagena. Lo necesita. *Abogada.