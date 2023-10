Un (a) alcalde (sa) transparente

La ética de lo público remite a una serie de principios, valores y convicciones que guían las decisiones y buenas prácticas de las autoridades en un Estado democrático y de derecho, más allá de las cuales el gobernante no solo actúa ilegal, sino de manera inmoral o injusta. Sin duda, hay muchas maneras de atentar contra la ética de lo público, pero hay una que es considerada desde tiempo inmemoriales como la peor de todas: la corrupción; fenómeno que ha sido definido por Transparencia por Colombia como “el abuso del poder delegado para beneficio propio en detrimento de intereses particulares” y cuyos indicadores internacionales - para Colombia (2022)- son nefastos.

Sobre el particular hay que señalar que las sociedades modernas asignan sus recursos de dos maneras: de modo privado y de modo público. En el dominio privado el criterio es la rentabilidad (dinero), los afectos (amistad) y lazos familiares (herencia, donación), mientras que en el dominio público lo son los derechos constitucionales y legales, no la rentabilidad particular, el parentesco o la amistad, si esto último sucede, llamamos a eso corrupción, que -dicho sea de paso- puede tener carácter coyuntural o estructural (caso colombiano).

Ahora bien, la intensidad y ocurrencia de los hechos (actos) de corrupción va a depender de dos elementos: del contexto (cultural, sociológico y político) de contra-normalización de dichas prácticas y de la eficacia de los controles administrativos y judiciales que pueden facilitarla o desestimularla; por eso, lo usual es que existan mecanismos de persuasión (educativas, culturales y sociales) que operen como garantías primarias para fomentar la ética de lo público y dispositivos institucionalizados de disuasión (Fiscalía y organismos de control y vigilancia) que funcionen como garantías secundarias sancionatorias (punitivas y disciplinarias), en caso de fallar los primeros.

En Colombia, para nuestra desgracia, no parece funcionar ni lo uno ni lo otro. Y frases como: “Que robe, pero que haga” o “Mejor malo conocido que bueno por conocer”, etc., lo que hacen es normalizar la corrupción (cultura clientelista, cultura mafiosa, cultura del vivo, cultura del desacato), especialmente, ahora que estamos ad-portas de las elecciones regionales.

Los cartageneros(as) tendremos la oportunidad de elegir alcalde(sa). Debo insistir en que, si bien al actual Gobierno distrital se le puede acusar de todas las fallas de una administración ineficiente e ineficaz, hay un legado que el próximo alcalde(sa) debería recoger y asumir como presupuesto ético de su gestión: la lucha contra la corrupción. Por eso, la invitación para todos(as) es a elegir a alguien que tenga experiencia y experticia en la administración pública, pero que también garantice transparencia en la gestión (meritocracia, publicidad, etc.) y un manejo pulcro de las finanzas.

*Profesor universitario.